A Report stasera su Rai 3 i bonus edilizi, Stefano Delle Chiaie, profughi ucraini in Polonia, Elon Musk: i temi della puntata

Le inchieste di Report proseguono con un nuovo appuntamento in onda questa sera, lunedì 30 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come ogni settimana, Sigfrido Ranucci accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso un’ampia selezione di temi legati all’attualità nazionale e internazionale, dalle storture nel mondo dell’istruzione alla guerra in Ucraina, passando per tecnologia e ambiente, fino alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica e negli affari del nostro Paese.

Report: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Report: 110 e lode, un focus sulla truffa dei bonus edilizi

In 110 e lode, il primo dei reportage della puntata, Luca Bertazzoni accende i riflettori su quella che il ministro dell’economia Daniele Franco ha definito «una delle più grandi truffe della storia della Repubblica», quella delle frodi generate dai bonus edilizi concessi dallo Stato. Fino a oggi, la Guardia di Finanza ha scoperto circa 4.4 miliardi di euro di crediti fittizi derivati da lavori che, assegnati a imprese di costruzioni specifiche, non sono mai stati iniziati. E, proprio in virtù di questi benefit, l’Italia ha assistito, da maggio 2020 a ora, a un vero e proprio boom del settore delle costruzioni, con l’emergere di oltre 45 mila realtà in più. Le telecamere di Report sono andate a vedere come queste ditte lavorino in un ambito che, dall’introduzione della misura, costata quasi 30 miliardi di euro, ha assistito a un’impennata dei prezzi degna di nota. Ma non è tutto: si sono spinte fino a San Severo, in provincia di Foggia, alla ricerca di Maurizio De Martino alias ‘Mister Miliardo’, imprenditore locale indagato per false fatturazioni e cessione di crediti farlocchi dopo aver accumulato illegalmente, attraverso i bonus, un tesoretto di un miliardo di euro.

“Una delle più grandi truffe della storia della Repubblica”: così il ministro dell’Economia Daniele Franco ha definito le frodi generate dai bonus edilizi. #Report è andato a vedere come lavorano gli investigatori sulle tracce di queste truffe. Appuntamento lunedì su #Rai3👇 pic.twitter.com/hpqP28xIIl — Report (@reportrai3) May 27, 2022

Report: La pista nera, Stefano Delle Chiaie, la mafia e la strage di Capaci

Spazio poi a La pista nera. Nel servizio a cura di Paolo Mondani si parlerà di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale. La sua presenza a Capaci e i suoi contatti con esponenti mafiosi continuano a emergere dalle dichiarazioni dell’ex brigadiere dei carabinieri Walter Giustini e dalla testimonianza che Maria Romeo, ex compagna del pentito Alberto Lo Cicero, ha fornito all’allora ufficiale dei carabinieri Gianfranco Cavallo. È proprio nell’informativa scaturita da quella deposizione che si attesta ufficialmente il coinvolgimento di Delle Chiaie nella strage che, il 23 maggio 1992, uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta del magistrato siciliano.

Report: Profughi in Polonia, le contraddizioni dell’accoglienza

Con lo scoppio della guerra, sono stati oltre 3 milioni e mezzo gli ucraini approdati in Polonia per cercare salvezza. In Profughi in Polonia, Claudia Di Pasquale pone il focus sugli sforzi che il governo sta facendo per accoglierli, equiparandoli in sostanza ai polacchi e offrendo loro libero accesso all’assistenza sanitaria, al lavoro e alla scuola. Ma dove vivono? Riescono tutti, indistintamente, a lavorare o a studiare? La nazione è effettivamente in grado di gestire da sola un’emergenza umanitaria di questa portata? E l’Europa, che ruolo ha in tutto questo? Il reportage proverà a rispondere a queste domande, sottolineando anche l’enorme differenza di trattamento riservata, invece, ai migranti della rotta bielorussa, alla cui richiesta di accoglienza le autorità hanno risposto innalzando lunghi muri divisivi per impedirne in qualsiasi modo l’arrivo.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con la Polonia. I più sono donne e bambini. Ma in mezzo a centinaia di volontari dell'accoglienza si sono infiltrati alcuni malintenzionati.

👉Stasera a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/YZMcO9FXO4 — Report (@reportrai3) May 30, 2022

Report: Guerre stellari, il signor Tesla punta a Twitter

A chiudere la serata, invece, ci pensa Lucina Paternesi col suo Guerre Stellari. La giornalista approfondirà il tema delle trattative legate all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, CEO di Tesla e Space X. Nello specifico, si cercherà di comprendere le reali motivazioni che spingerebbero l’uomo più ricco al mondo a voler comprare il social network che più di tutti si fa cassa di risonanza delle opinioni e dell’orientamento politico dei suoi utenti. Un’operazione finanziaria da 44 miliardi di dollari che, se dovesse andare in porto, conquisterebbe il titolo di acquisizione social più costosa della storia e porterebbe, secondo quanto trapelato da qualche indiscrezione, a una piattaforma senza censure e con un tasto per modificare i tweet. Ma tanti rimangono i dubbi degli esperti, intimoriti da quel che potrebbe cambiare per gli oltre 250 milioni di internauti attivi ogni giorno e poco favorevoli alla prospettiva che sia un magnate a imporre agli altri la propria idea di libertà.

Potrebbe essere l’acquisizione social più costosa al mondo: 44 miliardi di dollari. Ma perché l’uomo più ricco del mondo vorrebbe comprare Twitter?

👉Appuntamento con #Report lunedì su #Rai3 alle 21.20 pic.twitter.com/tnrikT4lw9 — Report (@reportrai3) May 28, 2022

Report: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Report è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.