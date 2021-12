Report, stasera su Rai 3: Mottarone, tv e Covid in Cina, temi e ospiti della puntata

Sigfrido Ranucci torna su Rai 3 con la nona puntata di Report, in onda stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle 21.20. Attraverso inchieste e reportage, la trasmissione si propone di raccontare senza filtri l’attualità italiana e internazionale, svelando i risvolti più nascosti e meno chiari della politica, dell’economia e del costume.

Report: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Report: Cronaca di una tragedia annunciata, un focus sul caso della funivia del Mottarone

Nel primo servizio della puntata, Walter Molino e Federico Marconi proveranno a ripercorrere il caso della funivia del Mottarone, la storia di una concessione pubblica tra carenze di manutenzione e di personale. È il 23 maggio 2021 quando, poco dopo mezzogiorno, la cabina numero 3 precipita nel vuoto. La caduta provoca la morte di 14 persone: l’unico a sopravvivere è un bambino di appena 5 anni, Eitan. A causare la tragedia sarebbero stati una fune traente spezzata e i freni di emergenza disattivati. A distanza di 6 mesi dalla strage, la cabina è stata recuperata grazie a un’operazione dei Vigili del Fuoco. L’inchiesta di Report approfondirà tutti gli aspetti legati ai controlli, facendo luce sulla mancanza di personale e risorse negli organi statali di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrebbero dovuto sorvegliare anche sui conflitti di interesse. E, grazie a documenti e testimonianze inedite, ricostruirà tutta la storia dell’impianto, gestito sin dagli Anni ’70 da società legate alla famiglia di Luigi Nerini, che ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti ai microfoni del programma.

Report: ‘Zero contagi’, la strategia anti Covid adottata dalla Cina

Spazio, poi, alla strategia ‘zero contagi’ utilizzata in Cina. A quasi due anni dallo scoppio della pandemia, la nazione di Xi Jinping è rimasta l’unico paese al mondo ad adottarla. Al centro dell’approfondimento di Giuliano Marrucci, una serie di app per il tracciamento e una macchina organizzativa capillare in grado di avviare tempestivamente test di massa su milioni di persone, non appena emerge un cluster. Unitamente a lockdown mirati e restrizioni severe sugli spostamenti, valide anche per i vaccinati.

Report: ‘Le fantastiche 4’, il business dietro la manutenzione delle scale mobili

Nel mondo, tra metropolitane, centri commerciali e aeroporti, le scale mobili muovono 3 miliardi e mezzo di persone ogni giorno, su un totale di 800mila impianti. Una volta installate, la partita più importante si gioca sul campo della manutenzione, settore che vale diversi milioni di euro. Investimenti che dovrebbero garantire la sicurezza di chi le usa ma che, spesso, si trovano a fare i conti con le storture che inquinano questo mercato. Tra cui, i ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio. Un quadro su cui il reportage firmato da Roberto Persia proverà a fare chiarezza.

Report: ‘Smart tv is watching you’, il ruolo della tecnologia smart nella nostra quotidianità

Infine, l’ultima parte della trasmissione, sarà dedicata alla tecnologia delle smart tivù. In Italia, su 120 milioni di televisioni, sono circa 15 milioni quelle collegate a Internet. Un numero incrementato soprattutto grazie alla pandemia, che ha spinto il pubblico a dotarsi di connessioni e dispositivi digitali e ha aumentato il tempo trascorso davanti a uno schermo. Adesso, con l’arrivo del nuovo digitale terrestre e dei bonus del Governo, gli italiani corrono a rottamare i vecchi apparecchi sull’onda delle offerte delle piattaforme streaming, pronte a offrire un palinsesto vario e illimitato. La giornalista Lucina Paternesi ha viaggiato fino a Londra per testare, nei laboratori dell’Imperial College, tutte le funzioni di questi apparecchi e dei vari servizi on demand e scoprire che, tra gli elettrodomestici intelligenti, sono proprio le smart tv quelle che sembrano condividere maggiormente dati sensibili e tracciare la nostra attività. Come confermato dall’analista finanziaria Gina Keating, tra gli esperti intervistati da Report sulla questione e, da anni, impegnata nel monitoraggio dell’algoritmo alla base di Netflix.