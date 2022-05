Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: la strage di Capaci, Cuba e il Covid-19, la trap, i temi della puntata

Anche per questa settimana, Sigfrido Ranucci torna con una nuova puntata di Report, in onda stasera, lunedì 23 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come di consueto, il programma proporrà ai telespettatori inchieste e approfondimenti esclusivi su alcuni dei temi più dibattuti dell’ultimo anno, dalle ripercussioni dell’emergenza Covid fino al conflitto in Ucraina, passando per interessanti retroscena sul mondo del tech, della scienza e della musica.

Report: cosa sapere sulla trasmissione in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Report: 30 anni dopo la strage di Capaci

Nel primo dei tre servizi della puntata, La bestia nera, Paolo Mondani accende i riflettori su documenti e protagonisti dimenticati a 30 anni dalla strage di Capaci. Materiale umano e documentale prezioso perché in grado di chiarire ulteriormente le dinamiche dei fatti. In particolare, quelle legate all’operato di Cosa Nostra: quel 23 maggio 1992, infatti, la cosca non ha agito da sola.

Oggi scopriamo che gli uomini dell'eversione di destra, dei depistaggi degli apparati deviati dello Stato, della massoneria piduista potrebbero non essere estranei ai morti di trenta anni fa. E dei mandanti cominciamo a scorgere l'identikit.

Lunedì a #Report su #Rai3👇 pic.twitter.com/XGRW7ZlxnB — Report (@reportrai3) May 19, 2022

Estremisti di destra e mafiosi, secondo testimoni e prove recuperate col tempo, si sarebbero nuovamente alleati dopo gli anni della strategia della tensione per un unico e solo obiettivo: uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La coppia di magistrati lo sapeva bene e oggi, a distanza di tre decenni, Report tenta di ricostruire questo scenario, ascoltando ex collaboratori e carabinieri.

Report: l’avventura di Cuba contro il Covid-19

Spazio poi al secondo, Un vaccino sotto embargo, a cura di Manuele Bonaccorsi e Alessia Marzi. Al centro la storia di Cuba che, sottoposta a 60 anni di rigido embargo (da quando Kennedy, firmando l’accordo, impedì l’esportazione di prodotti e tecnologie americane sull’isola e l’importazione negli USA di prodotti cubani), è riuscita ad affrontare l’emergenza Covid in totale autonomia. Grazie a tre vaccini ideati e sviluppati dall’industria biotecnologica locale, un settore totalmente pubblico, eppure in grado di firmare preziose innovazioni scientifiche. A oggi, infatti, nelle classifiche l’isola è il secondo paese del mondo per tasso di vaccinazione (subito dopo gli Emirati Arabi, provvisti di un reddito otto volte superiore) e, in particolare, l’unico ad aver vaccinato anche i bambini da 2 anni in su.

🔥Cuba, isola sottoposta a 60 anni di durissimo embargo, è riuscito a fronteggiare il covid tutto da solo.

Anche la multinazionale francese Sanofi, in collaborazione con l’inglese GSK, ha provato a realizzare un vaccino proteico. pic.twitter.com/Q2x7Jb5bCG — Report (@reportrai3) May 23, 2022

Tutti traguardi raggiunti per merito di Soberana, il siero prodotto dall’Istituto Finlay de L’Avana proprio a partire dalla piattaforma di un vaccino pediatrico, con quasi zero effetti collaterali. Un medicinale che potrebbe essere importato anche in Italia, ampliando e velocizzando la vaccinazione per i minori. Tuttavia, gli ostacoli da superare per rientrare nei regolamenti di Bruxelles potrebbero essere insormontabili. Anche e soprattutto a causa dell’embargo, infatti, Cuba non può attenersi alle buone pratiche di fabbricazione valide in Europa. E persino l’idea di metterlo a punto in territorio italiano, appoggiandosi a un’azienda di primo livello, potrebbe non essere sufficiente a sciogliere questo nodo. Un muro che non permette agli stati in via di sviluppo di accedere al ricco e variegato mercato farmaceutico del primo mondo.

Report: il lato oscuro della musica trap

A chiudere, invece, ci penserà il lavoro di Chiara De Luca, La trappola, un interessante focus sulla musica trap, sottogenere del rap, molto di moda tra i giovani. Raccontando in modo crudo e compiaciuto la vita di strada e nato nell’universo delle gang statunitensi di Atlanta, in Italia è stata strumentalizzata dai criminali e alcune delle più note star sono vicine a famiglie che collaborano con la mafia. Per avere un quadro generale più preciso, la giornalista ha incontrato e intervistato alcuni degli interpreti più in vista del genere.

La trap è un sottogenere della musica rap, nato nel mondo delle gang americane di Atlanta, in Italia è stato strumentalizzato dalla criminalità organizzata. Lunedì prossimo a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/2VDqPpuCQp — Report (@reportrai3) May 22, 2022

Report: dove guardare il programma

