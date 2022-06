A Report stasera su Rai 3 politica e magistratura, Mikhail Khodorkovsky e Lituania: i temi della puntata

Nuova settimana, nuovo appuntamento con le inchieste di Report, in onda questa sera, lunedì 13 giugno 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come di consueto, Sigfrido Ranucci e la sua squadra di reporter esploreranno, attraverso servizi, interviste e materiale inedito, una rosa di tematiche e argomenti legati all’attualità nazionale e internazionale. Accendendo i riflettori su aspetti e retroscena meno considerati da quotidiani e telegiornali mainstream, offriranno al pubblico spunti di riflessione interessanti e suggestioni utili a mettere in piedi un dibattito costruttivo.

Report: Toghe rotte, i rapporti complicati tra politica e magistratura

Nel primo dei tre reportage della puntata, Toghe rotte, Giorgio Mottola si focalizza sulla tensione che, da Tangentopoli in poi, ha sempre contraddistinto le relazioni tra il mondo della politica e quello della magistratura. A confermarlo ci pensano i referendum costituzionali, evidenziando l’incancrenirsi di una frattura che, a distanza di trent’anni dalle indagini di Mani Pulite, pare essersi aggravata. Con la riforma Cartabia, infatti, gli equilibri tra potere politico e giudiziario rischiano di saltare una volta per tutte: secondo il progetto del governo, che verrà sottoposto al voto del Senato nella prossima settimana, infatti, sarà proprio il Parlamento a indicare alle diverse Procure quali reati punire con urgenza e l’organizzazione delle mansioni assegnate ai pubblici ministeri dipenderà strettamente dal controllo del Ministero della Giustizia.

La riforma della giustizia penale e civile che ci viene chiesta dall’ Europa, sarà un’opportunità o rischia di limitare l'autonomia dei magistrati e mandare in fumo decine di migliaia di processi? Ne parliamo lunedì prossimo a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/QCOkVgLAhA — Report (@reportrai3) June 9, 2022

Un programma che, agli occhi delle toghe, non è altro che un attacco alla loro autonomia. Oltre che la causa per cui decine di migliaia di processi potrebbero andare in fumo: violenze sessuali, reati ambientali, morti sul lavoro, vittime di incidenti stradali e omicidi colposi, non rientrando tra le priorità, potrebbero rimanere per sempre liberi da qualsiasi pena. Uno scenario a cui si aggiungono, infine, il peso degli scandali, come quello Palamara, e la guerra delle correnti, che continua a influenzare le scelte più importanti del Consiglio superiore della magistratura. Come dimostrato, ad esempio, dalle incongruenze rintracciate nell’ultima elezione del procuratore nazionale antimafia, che ha visto l’esclusione di Nicola Gratteri.

Report: Liscio, gassato o Yukos, l’intervista a Mikhail Khodorkovsky

Nel secondo approfondimento, Liscio, gassato o Yukos, Luca Chianca ha incontrato l’ex oligarca russo Mikhail Khodorkovsky. Considerato l’uomo più ricco di Russia agli inizi degli anni 2000 ed ex proprietario della Yukos, una delle più grandi compagnie petrolifere private del Paese a fine anni 90, venne arrestato durante l’ascesa al potere di Vladimir Putin e la sua azienda messa all’asta. Il reato che gli è stato contestato è la frode fiscale ma, per molti analisti, il suo fermo sarebbe stato legato alle dinamiche di potere che si stavano delineando nella nuova Russia dell’attuale presidente.

Nel corso dell’intervista, si parlerà anche di un dettaglio interessante: tra le poche società occidentali coinvolte nella compravendita di Yukos, comparivano anche le nostre Eni ed Enel che, dopo aver acquisito azioni per oltre 5 miliardi di dollari, le hanno rivendute rapidamente a Gazprom. Dando vita, così, a una grossa operazione di portage finanziario (la vendita di un pacchetto di azioni a terzi a un prezzo determinato con una data di riacquisto e un importo futuri già decisi, ndr).

Tra le poche società occidentali coinvolte nella vendita di Yukos, grande compagnia petrolifera privata russa di fine anni '90, anche Eni ed Enel, che dopo l'acquisto di asset per oltre 5 miliardi di dollari, li rivendono a Gazprom. 🔎Perché? 👉Lunedì a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/7iD0bMjJgn — Report (@reportrai3) June 10, 2022

Report: Terra di confine, un focus sulla Lituania

Infine, a conclusione della serata, Chiara De Luca presenterà il suo Terra di confine. Un focus sulla Lituania, ex repubblica sovietica, entrata nella Nato nel 2004, al confine con la Polonia e, da qualche mese a questa parte, turbata dalla grossa paura di un’invasione russa. Timore che, nonostante tutto, non ha fermato l’impegno a supporto dell’Ucraina. In tutte le sue sfaccettature: da quelle positive, incarnate dal supporto delle organizzazioni non governative nei confronti delle forze armate di Kiev e dintorni, a quelle più discutibili dei volontari che, via telefono, informano i cittadini russi sul conflitto.

Jonas Ohman è il leader dell’organizzazione Blue Yellow, nata nel 2014, stesso anno dell'annessione della Crimea e del conflitto in Donbass.

L’Ong ha lo scopo di fornire assistenza alle forza armate in Ucraina. Siamo entrati nel suo quartier generale 👉Lunedì su #Rai3 a #Report pic.twitter.com/ju7ZWbDDpr — Report (@reportrai3) June 12, 2022

