Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: gas, guerra in Ucraina e Netflix, i temi della puntata

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Report in onda questa sera, lunedì 11 aprile 2022, alle 21.20 su Rai 3. Il giornalista Sigfrido Ranucci, di settimana in settimana, dedicherà una o più inchieste ad alcuni dei temi caldi dell’attualità contemporanea, come quello relativo alla questione del gas e alle conseguenze che la guerra tra Ucraina e Russia potrebbe determinare sugli approvvigionamenti.

Report: la questione del gas

Quella tra Italia ed Europa col gas è una relazione antica, raccontata nell’inchiesta di apertura, Gas – Una storia d’amore e di guerra, a cura di Giorgio Mottola. Verranno analizzati i rapporti tra le lobby dell’energia e la Commissione Europea. Si cercherà di capire perché nonostante il conflitto, le forniture russe non si sono mai interrotte e, anzi, risultano aumentate alla luce di un’interdipendenza difficile da risolvere in breve tempo.

Perché i prezzi sono saliti così tanto? Da qualche anno, l'Europa ha deciso di deregolamentare il settore e ha introdotto il cosiddetto mercato spot, in cui il prezzo del gas viene determinato da un indice finanziario che dipende da una borsa virtuale che ha sede ad Amsterdam

Report racconterà chi ci ha guadagnato dall’aumento dei prezzi del gas e il ruolo delle multinazionali dei fondi d’investimento americani, oltre che i tentativi di diversi paesi europei, tra cui l’Italia, di rimpiazzare Mosca con fornitori alternativi, sebbene siano dispendiosi ed etichettati come rischiosi da un punto di vista geopolitico. Nella seconda inchiesta, Gas – Un mercato impossibile da spiegare, Giorgio Fornoni accenderà i riflettori su affari sotterranei dove la trasparenza è un optional e le anomalie non mancano.

GAS: STORIA D'AMORE DI GUERRA

Report: il racconto della guerra dal fronte

Il tema del conflitto ritorna al centro con il terzo reportage della puntata, Corrispondenze dall’Ucraina. Gli inviati di Report, tra cui Luca Bertazzoni, sono arrivati a Kharkiv, la seconda città del paese nonché uno dei centri più bombardati e colpiti dal fuoco nemico. Le telecamere della trasmissione sono entrate nell’ospedale dove vengono soccorsi i feriti di guerra e, raggiunta la prima linea di combattimento, hanno registrato un video esclusivo che documenta lo scambio di artiglieria tra militari ucraini e truppe russe.

Kharkiv, dove i bombardamenti sono quotidiani. Gli inviati di Report in Ucraina hanno documentato la vita di chi resta.

Report: alle origini del successo di Netflix

Nell’ultima delle quattro inchieste della serata, La Casa di Carta, Luciana Paternesi esplorerà il magico mondo di Netflix. Tra maratone televisive, film e serie da divorare d’un fiato, sono più di 24 milioni gli italiani che si collegano ogni giorno a internet e adoperano applicazioni on demand, circa il 50 per cento in più rispetto al 2021. Alla base di queste sistema, in particolare della celebre piattaforma californiana, c’è un algoritmo che, conoscendo i gusti dell’utente, sa sempre cosa proporre. Infine, spazio a un focus sulla scalata di Netflix che, dopo anni, continua a collezionare successi, tra cui Servant of the people, lo show che ha consacrato alla fama Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, sull’incremento di utenti e incassi e sul destino dei soldi degli abbonati italiani.