Stasera alle 21,20 andrà in onda su Rai3 la replica di una puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche di viale Mazzini. Con la guida di Sigfrido Ranucci, si cercherà di fare luce sui casi più controversi dell’attualità e della politica italiana.

Nella puntata di stasera, replica dell’episodio andato in onda lo scorso 7 giugno, come sempre ci saranno tre servizi di tema e carattere diverso. Come annunciato dalle pagine social del programma, l’attenzione odierna verterà sul mondo del calcio e le transazioni illecite che hanno coinvolto vari procuratori, e sul mercato di Kamut, marchio statunitense che indica una particolare varietà di grano coltivato in Canada. E infine, spazio a un’inchiesta che coinvolge una ditta campana di carburanti e la vecchia sede di un sindacato di Milano. Vediamo però nel dettaglio di cosa si parlerà.

#Report alle 21.20 su @RaiTre

✅ Calciomercato: due miliardi di euro di transazioni illecite

✅ I problemi del grano a marchio Kamut, mentre nasce una nuova filiera italiana

✅ Cosa accomuna la vecchia sede milanese di un sindacato con una società campana di carburanti? pic.twitter.com/IaR8lFPpKv — Report (@reportrai3) August 9, 2021

Report, i servizi in onda stasera 9 agosto 2021 su Rai3

L’inchiesta Splendori e miserie dei signori del calcio

Il tema che aprirà la puntata odierna di Report è uno di quelli che più animano il pubblico italiano: il calcio. Non si parlerà però di tattiche e non si mostreranno gli highlights delle ultime partite, perché si tratta di un’inchiesta a carattere finanziario. Il crollo della Superlega ha infatti aperto una voragine nelle casse delle squadre più gettonate e blasonate di tutto il mondo. In Serie A, con la sola eccezione del Napoli, tutti i grandi club hanno bilanci in profondo rosso, aggravati dai contraccolpi del Covid-19. Report scaverà in un universo contraddistinto da corruzione, riciclaggio e conflitti di interesse. L’inchiesta ripercorre e analizza tutte le anomalie dello sport più amato al mondo, approfondendo le dinamiche che muovono la voce di spesa più significativa: la compravendita dei campioni, dove la partita è in mano ai grandi procuratori.

In Italia, il procuratore Mario Giuffredi rimane coinvolto in un’indagine per riciclaggio. Giuffredi è uno dei primi agenti italiani, ha 30 giocatori per un valore di mercato di oltre 200 milioni di euro. Lo andiamo a trovare nel suo quartier generale a Napoli. #Report pic.twitter.com/fSNlG6kRT3 — Report (@reportrai3) June 7, 2021

L’inchiesta Il Kamut non esiste in onda stasera 9 agosto su Rai3

Cuore della seconda inchiesta giornaliera di Report è Kamut. Non si tratta però dell’antica tipologia di grano coltivata anche nel nostro paese, ma di un marchio statunitense che indica una particolare sottospecie di grano coltivata in Canada. L’Italia rappresenta addirittura il 75 per cento del mercato di questo marchio. Sebbene il grano a marchio Kamut sia rigorosamente biologico, ultimamente uno dei principali produttori di pasta lo ha declassato. Per quale ragione? Alcuni file riservati analizzati da Report dimostrano una contaminazione da glifosato di vari container di grano a marchio Kamut, notizia rimasta segreta per molto tempo.

Il kamut non esiste.

Kamut non è un grano, chi ha creato l’equivoco in cui è cascata anche l'Unione Europea, che aveva inserito tra i cereali in marchio nord-americano? #Report pic.twitter.com/c7zpay2afG — Report (@reportrai3) June 7, 2021

Il team di Report guida l’inchiesta Il minimo sindacale in onda stasera su Rai3

Cosa accomuna la vecchia sede milanese di un sindacato con una società campana che si occupa di carburanti? Per trovare una spiegazione a tutta la vicenda, Ranucci e il team di Report torneranno indietro di cinque anni, quando il sindacato decise di vendere i suoi gioielli di famiglia, fra cui un appartamento di circa 1000 metri quadri in un palazzo vicino la stazione centrale di Milano. A quanto furono venduti gli immobili? E chi ne è stato l’acquirente? Cuore della compravendita sembra essere lo studio di uno dei consulenti di fiducia del sindacato, commercialista già passato all’attenzione della procura di Milano per presunti reati tributari.