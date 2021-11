Report stasera su Rai 3: terza dose, Renzi e l’Arabia Saudita e la medicina di genere: i temi della puntata

Report ritorna anche questa settimana con il secondo appuntamento della nuova stagione, in onda stasera, lunedì 1 novembre 2021, alle 21.20 su Rai 3. Attraverso inchieste e reportage, Sigfrido Ranucci e la sua redazione indagano su fatti e vicende salienti dell’attualità nazionale ed internazionale, provando a scioglierne i nodi più intricati e a fare luce sugli aspetti meno chiari.

Report: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Report: Non c’è due senza tre, indagine sulla terza dose di vaccino

Dopo l’inchiesta su Astrazeneca, Report ritorna a parlare di vaccini. In particolare, dell’ormai rinomata e discussa terza dose. Per il momento, in Italia la somministrazione riguarda soltanto le categorie fragili e gli over 60 ma con l’aumento dei contagi l’ipotesi di un nuovo richiamo per tutti si fa sempre più probabile. Ma quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid? E, soprattutto, cosa si sa di accertato sull’utilità e la sicurezza del cosiddetto booster? Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale proveranno a rispondere a questi interrogativi con il loro reportage. Partendo dagli Stati Uniti dove, con una serie di interviste esclusive al dottor Cody Meissner e ad altri commissari della Food and Drug Administration, la nota agenzia regolatoria americana, mostreranno tutti gli interessi economici e le pressioni politiche che si celano dietro a una decisione che dovrebbe avere solo ed esclusivamente implicazioni scientifiche. Dall’America ci si sposterà, poi, a Israele che continua a sostenere come la protezione del siero Pfizer sia ormai svanita e, per questa ragione, ha già proceduto a immunizzare nuovamente quasi tutta la popolazione. Il resto del mondo, invece, continua a trovarsi davanti a un bivio da cui dipendono gli scenari futuri. Compreso il destino del green pass, che il governo italiano ha recentemente deciso di estenderne la durata da 9 a 12 mesi, col parere positivo del Comitato tecnico-scientifico. È proprio al certificato verde che è dedicata l’ultima parte della lunga indagine, nella quale verrà spiegato a partire da quali informazioni è stata fatta questa scelta e se, facendo riferimento agli ultimi dati scientifici, si tratti effettivamente di un dispositivo in grado di creare davvero un ambiente di lavoro e di vita sicuro, e per quanto tempo. Per chiarire molti di questi dubbi, le autorità italiane avevano accennato alla pubblicazione di uno studio per monitorare il valore degli anticorpi dei vaccinati ma di quel report, ormai fantasma, si sono completamente perse tutte le tracce.

Report: Renzi d’Arabia, i rapporti del leader di Italia Viva coi paesi del Golfo

La seconda parte della trasmissione, invece, sarà dedicata ai controversi rapporti tra il senatore Matteo Renzi e l’Arabia Saudita. Mentre in Senato scoppiava il caos attorno all’abrogazione del ddl Zan, il leader di Italia Viva si trovava a Riad, in procinto di salire sul palco della Future Investment Initiative, organizzazione che lo annovera tra i membri del comitato esecutivo e direttamente riconducibile al principe erede Mohammed Bin Salman. Nel suo reportage, Danilo Procaccianti tornerà sui viaggi di Renzi nei paesi del Golfo e sulle cariche che ricopre in alcuni consigli di amministrazione esteri. Ma non è tutto. A integrare il discorso ci penseranno alcune parti inedite di una lunga intervista che il giornalista ha fatto al senatore lo scorso maggio e la testimonianza di Lina al-Hathloul, sorella dell’attivista Loujain al-Hathloul, torturata e violentata per aver reclamato e difeso i propri diritti.

Report: Curami, alle radici della medicina di genere

Infine, spazio alla medicina di genere. Per anni, nello studiare l’anatomia e la salute della donna si è posto il focus solo sui suoi organi sessuali e riproduttivi. La quasi totalità delle malattie, dei sintomi e delle cure, infatti, è stata studiata quasi esclusivamente sull’organismo maschile, trasferendo i risultati delle ricerche sull’altro sesso, come se non ci fosse alcuna differenza. Nulla di così sbagliato. È stato accertato dall’evidenza, infatti, che i sintomi di alcune patologie nella donna sono molto diversi da quelli dell’uomo e, proprio per questa discriminazione indiretta, non vengono riconosciuti: può accadere così che ad alcune pazienti colpite da Alzheimer venga diagnosticata una grave depressione o che altre, colpite da un infarto al miocardio, vengano mandate nei reparti di psichiatria. Errori di questo calibro, ovviamente, finiscono con l’avere strascichi anche nella messa a punto delle nuove terapie, soprattutto quando gli scienziati non possono accedere a dati prodotti da sperimentazioni farmacologiche effettuate su campioni distinti. Nell’era della medicina della precisione è accettabile, da un punto di vista etico, scientifico ed economico, non prendere in considerazione l’impatto delle differenze di genere? Antonella Cignarale approfondirà il tema con alcune esperte (tra cui la presidentessa del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere Giovannella Baggio) per chiarire una serie di questioni che, per troppo tempo, sono state prese sottogamba, producendo effetti deleteri.