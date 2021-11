Report, stasera su Rai3 la pandemia in Italia e i soldi delle mafie fra i temi della puntata

Su Rai3 continuano le inchieste di Sigfrido Ranucci e del suo Report, programma di viale Mazzini finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per un servizio sulla pandemia. Stasera, 8 novembre 2021, alle 21,20 sempre su Rai3, spazio ancora alla pandemia in Italia, oltre ai soldi delle mafie e ai paradisi fiscali di molti atleti del nostro Paese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o attraverso l’app RaiPlay.

Report, temi e scaletta di stasera 8 novembre 2021 su Rai3

La pandemia in Italia e il dossier dell’Oms

Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, Ranucci e il suo team continueranno a occuparsi di Covid-19. Stasera infatti ci sarà un ampio spazio sul ritiro del dossier sulla gestione della pandemia in Italia, frutto del lavoro di analisi dei ricercatori veneziani dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

#Report lunedì 21.20 #Rai3

✅ L’opacità dei rapporti tra OMS e istituzioni italiane

✅ Un nuovo sistema criminale che attraverso la massoneria deviata tesse rapporti con politici, imprenditori e servizi segreti. pic.twitter.com/TgULiVsWC6 — Report (@reportrai3) November 3, 2021

Il rapporto avrebbe denunciato la presenza nel nostro Paese di un piano pandemico vecchio e obsoleto, mai aggiornato dal 2006, ma non solo. Fra le pagine avrebbero trovato spazio l’atteggiamento della Cina sui primi contagi e gli errori commessi dalle grandi organizzazioni – tra cui l’Oms stessa – nella gestione del virus. Grazie a materiali inediti, Report intende fare luce su cause e moventi che hanno condotto alla sparizione del lavoro di Francesco Zambon, responsabile del progetto, e del suo team. Inoltre, un video esclusivo mostrerà un funzionario dell’organizzazione ammettere il divieto di parlare con i giornalisti in merito a qualsiasi problema inerente l’Oms.

Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella voleranno poi a Bergamo, dove il Covid ha fatto molti danni durante la prima ondata. Qui cercheranno di capire i risultati ottenuti dalla Commissione d’inchiesta parlamentare, scoprendo insospettabili accordi fra destra e sinistra politica per contenere le indagini.

I soldi della mafia e la tassazione degli atleti

Non solo Covid. Report e il suo inviato Giorgio Mottola proveranno a indagare sui soldi delle mafie grazie alla storia di un imprenditore calabrese. L’uomo potrebbe aver riciclato oltre 500 miliardi di euro per conto di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e del clan dei Casalesi.

Un fondo da un miliardo intestato a…un morto

Lunedì alle 21.15 su @RaiTre la storia di Roberto Recordare, l'imprenditore calabrese che potrebbe aver riciclato circa 500 miliardi di dollari per conto di 'ndrangheta, Cosa nostra e del clan dei Casalesi pic.twitter.com/6EF2pzHcUc — Report (@reportrai3) November 5, 2021

Giulia Presutti invece, con il suo servizio Doppio Fallo, indagherà su cosa spinga molti atleti italiani, tra cui tennisti e piloti dei motori, ad avere la propria sede fiscale nel Principato di Monaco o in Svizzera. Sebbene girino il mondo durante tutto l’anno per partecipare ai vari tornei, la normativa internazionale impone loro di pagare le tasse in tutti i paesi nei quali competono e producono reddito. In Italia la trattenuta delle imposte è opera dei vari organizzatori, erogatori diretti del compenso.