Report, stasera su Rai3 inchieste su Wikipedia e la Juventus

Torna l’appuntamento settimanale con Report. Stasera 16 gennaio, come ogni lunedì in onda alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci sarà alla guida di tre inchieste sui temi caldi della cronaca e dell’attualità italiane. Si partirà da un focus su Wikipedia, nota enciclopedia libera online, che si fonda sulla libera contribuzione dei membri della sua community. Qualcosa però non torna soprattutto negli stipendi e nella distribuzione dei progetti. Si passerà poi a un’attenta analisi sui conti della Juventus, da settimane al centro della tempesta giudiziaria anche dopo le dimissioni del Cda e del presidente Agnelli. Infine, spazio al sistema sanitario italiano con ospedali in affanno e pronto soccorso in carenza di personale. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Report, le anticipazioni di stasera 16 gennaio 2023 su Rai3

I fondi di Wikipedia e il caso Juventus

Tutto pronto dunque per una nuova puntata di Report. Prima inchiesta di stasera sarà La Community di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi e Chiara D’Ambros. Si parlerà di Wikipedia, celebre enciclopedia libera online fondata da Jimmy Wales e gestita dalla Wikimedia Foundation con sede a San Francisco. Sin dalla sua creazione si basa sulla volontaria contribuzione da parte dei suoi utenti che, con le loro conoscenze e il loro denaro, ampliano e aggiornano le voci del ricco campionario di dati. Fondamentali per le donazioni sono i banner pubblicitari che compaiono all’apertura di un link, che invitano i lettori a una sovvenzione per far sopravvivere il sistema. Qualcosa però non torna, tanto che utenti storici hanno parlato di tattiche aggressive e ingannevoli. Decine di milioni di dollari infatti finanziano progetti e associazioni nel mondo senza una procedura limpida, lasciando più di qualche dubbio.

A seguire toccherà a Il bianco e il nero, servizio che Daniele Autieri ha realizzato con Lorenzo Vendemiale e Federico Marconi. Al centro ci sarà la Juventus, società calcistica con più titoli in Italia, ma da settimane al centro di un’inchiesta giudiziaria. La procura di Torino ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per 12 manager tra cui il presidente dimissionario Andrea Agnelli. Venerdì prossimo, il 20 gennaio, il Tribunale federale si pronuncerà invece sulla richiesta di aprire anche il processo sportivo ai danni dei bianconeri. Gli inquirenti infatti ritengono che l’intero cda juventino abbia messo in piedi misure illegali per far quadrare il bilancio, defraudando di fatto gli azionisti. Report mostrerà per la prima volta tutti gli atti di indagine, tra cui alcuni contenuti inediti che coinvolgono l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

Il sistema sanitario italiano in affanno

Terza e ultima inchiesta di Report sarà Gettoni d’oro di Walter Molino, realizzata con la collaborazione di Federico Marconi. Il sistema sanitario italiano è in crisi, soprattutto per via della carenza di personale che da anni affligge ospedali e pronto soccorso. Emblematica la situazione della Calabria, dove il 20 per cento dei malati si ritrova lontano da casa e il più delle volte in strutture inadeguate. A peggiorare la situazione, molti concorsi per l’assunzione di nuovi medici finiscono deserti. Pertanto, al fine di tenere aperti i reparti di urgenza, si occorre ai gettoni per i dottori, con cifre esorbitanti nelle tasche delle società di intermediazione e delle cooperative. L’ultimo tentativo di porre freno all’emergenza è opera del presidente della Regione Occhiuto che ha firmato un accordo per portare in Italia centinaia di medici da Cuba.