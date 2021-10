Report, torna stasera su Rai3: vaccini AstraZeneca e Unitalsi, tutti i temi della puntata

Torna stasera, alle 21,20 su Rai3, Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci. La prima puntata andrà dunque in onda al posto di PresaDiretta, finora padrone del prime time di Rai3 con Riccardo Iacona. Dai vaccini contro il Covid alla banda dei miracoli, ecco quali sono i temi della serata. L’episodio sarà visibile anche in streaming o sull’app RaiPlay.

Report, temi e scaletta della puntata stasera 25 ottobre 2021 su Rai3

AstraZeneca, il viaggio di report all’origine del vaccino

Tanti i temi caldi che comporranno la prima puntata di Report. Su tutti il caso dell’antivirale AstraZeneca, farmaco su cui l’Italia aveva inizialmente deciso di puntare per la lotta al Covid e poi abbandonato. Nel mezzo tanti cambiamenti nei consigli di somministrazione che hanno rallentato la campagna in tutta la nazione. Claudia di Pasquale ha deciso di indagare per comprendere gli errori commessi, i rari effetti indesiderati e il reale bilanciamento fra rischi e benefici. Per questo andrà in Germania, apripista lo scorso marzo per il blocco ad AstraZeneca, e in Inghilterra, culla dell’antivirale.

#Report lunedì 21.20 #Rai3#Astrazeneca: quando è stata chiara la correlazione con i rari e inusuali coaguli di sangue pic.twitter.com/OZYDyEWHgw — Report (@reportrai3) October 24, 2021

Unitalsi, il caso della banda dei miracoli

Spazio poi a un importante caso giudiziario. Il team di Report cercherà infatti di fare luce su Unitalsi, la più importante associazione cattolica che da oltre 50 anni organizza viaggi per malati nel santuario francese di Lourdes. Lo scorso 4 ottobre infatti, il Tribunale di Roma aveva rinviato a giudizio quattro persone e condannato una quinta a due anni di reclusione con le accuse di appropriazione indebita e riciclaggio del denaro ai danni di infermi, pellegrini e volontari. I principali accusati sono Alessandro Pinna e Emanuele Trancalini, per anni presidenti della sezione romana di Unitalsi, rinviati a giudizio per aver distratto dalle casse dell’associazione quasi 2 milioni di euro. Parte di questi, secondo l’accusa, sarebbero stati riutilizzati per finanziare l’acquisto di una villa in Sardegna attraverso assegni girati su conti correnti di amici, parenti, collaboratori e complici vari.

La sezione romana di Unitalsi subisce un furto il giorno dopo la chiusura della giornata di vendita delle piantine nelle piazze. Cristiana Maddaluni, ex segretaria dell’Unitalsi coinvolta nell’inchiesta e condannata a quasi 2 anni per riciclaggio dopo aver patteggiato la pena. pic.twitter.com/fJJXn3ydxJ — Report (@reportrai3) October 23, 2021

Report in Valle Stura, alla fonte dell’inquinamento

Infine le telecamere di Report voleranno in provincia di Cuneo, nella bassa Valle Stura. Qui circa mille tir attraversano quotidianamente il centro di alcuni comuni montani, la maggior parte dei quali in direzione Fonti di Vinadio, luogo di nascita di acqua Sant’Anna. Il loro passaggio sta rendendo i centri sempre più invivibili per via dell’inquinamento acustico e ambientale. Un recente monitoraggio dell’Arpa ha infatti fornito dati allarmanti che paragonano la zona a Torino, tra le città più inquinate d’Italia.