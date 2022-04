Anticipazioni Report stasera su Rai3: temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con le inchieste di Report. Stasera 25 aprile, alle 21,20 su Rai3, Sigfrido Ranucci torna con un episodio del programma di inchieste dedicato alla guerra in Ucraina. I vari servizi analizzeranno tutti i fronti del conflitto, dalla drammatica situazione di Mariupol sotto le bombe alla posizione di Vladimir Putin e degli oligarchi russi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

#3 E poi ci sono i protagonisti di questi affari. Nicos Anastasiades: è il presidente della Repubblica di Cipro e negli scorsi anni ha fatto molte pressioni per allentare le sanzioni contro la Russia. #Report pic.twitter.com/uxvKwM6Gf1 — Report (@reportrai3) April 21, 2022

Report, temi e anticipazioni di stasera 25 aprile 2022 su Rai3

Gli oligarchi di Putin e i reportage da Mariupol

In apertura di puntata ci sarà il servizio La grande ipocrisia di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella in collaborazione con Lidia Galeazzo, Eva Georganopolou, Ilaria Proietti e Alessia Pelagaggi. In risposta alla guerra in Ucraina, l’Occidente ha cercato di colpire l’establishment russo mirando alle finanze. Sanzioni non solo alle banche nazionali, ma anche agli oligarchi, ossia uomini d’affari con un passato nelle forze del Kgb che hanno fatto fortuna grazie alla loro lealtà a Putin. Report racconterà la loro storia, che in molti casi deve molto al mondo occidentale. Fino a due mesi fa, infatti, i potenti di Mosca e San Pietroburgo si arricchivano facendo affari con l’Occidente dall’Europa agli Stati Uniti. Molto spesso hanno sfruttato le leggi favorevoli di alcuni stati, come Regno Unito e Cipro, per costruire impenetrabili schermi di difesa sulle loro ricchezze.

Spazio poi a Corrispondenze dall’Ucraina con gli interventi e i reportage di Luca Bertazzoni, Carlos Dias e la collaborazione di Giulia Sabella. Gli inviati di Report sul campo racconteranno la situazione a Mariupol, città martire sotto le bombe dei russi, e a Zaporizhzhia, la centrale nucleare a 200 chilometri dalla città. Qui si stanno rifugiando diverse persone scampate ai bombardamenti nel centro abitato, ormai in mano ai russi. Grazie a un audio della Croce Rossa Internazionale e alle testimonianze dei profughi si potrà conoscere e vedere quel che resta della città sul Mar d’Azov.

La situazione nei Balcani e gli orrori delle bombe atomiche

La nuova puntata di Report proseguirà poi con l’inchiesta Polveriera Balcani di Walter Molino e Federico Marconi. A 30 anni dall’assedio di Sarajevo, il conflitto in Ucraina alimenta ancora una volta la tensione nell’area balcanica. Le mire secessioniste di Milorad Dodik, leader della Repubblica Srpska spalleggiato da Vladimir Putin, minacciano l’integrità della Bosnia Erzegovina. Spazio anche per un’analisi della situazione in Serbia, dove le elezioni hanno portato alla conferma del conservatore Aleksandar Vučić con il 60 per cento delle preferenze.

Shida Abdurahmanovic, sopravvissuta al genocidio di Srebrenica: “Abbiamo paura. Se in Ucraina non finisce come vuole la Russia, in Bosnia potrebbe succedere di nuovo qualcosa”. pic.twitter.com/ZHJsD01ASf — Report (@reportrai3) April 22, 2022

Si chiuderà infine con il servizio Hibakusha tesori viventi di Pio D’Emilia e la collaborazione Umberto Caiafa. L’80enne Tadatoshi Akiba, storico sindaco di Hiroshima, si è mobilitato per una campagna di firme e un appello a tutti i leader delle potenze nucleari di riunirsi per un vertice pacifista. «Quando ho sentito che c’è di nuovo qualcuno che pensa seriamente di usare le armi nucleari, sono rabbrividito», ha detto a Report. «Per questo ho deciso di agire. Voglio che tutti i leader visitino il nostro museo sulle bombe atomiche per vedere se qualcuno ha ancora il coraggio di premere il pulsante». Report raccoglierà anche le testimonianze dei superstiti dell’agosto 1945, cercando di far capire gli effetti disastrosi di un conflitto nucleare.