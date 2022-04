Anticipazioni Report stasera su Rai3: le inchieste della puntata

Nuovo appuntamento stasera 18 aprile, alle 21,20 su Rai3, con le inchieste di Report. Sigfrido Ranucci condurrà una puntata che spazierà dai teatri chiusi in Italia fino alle supercar a guida autonoma, senza dimenticare i 13 anni dal terremoto che distrusse L’Aquila. Spazio anche alla guerra in Ucraina con un servizio che si concentrerà sull’importanza di internet e dei social network nel conflitto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, temi e ospiti di stasera 18 aprile 2022 su Rai3

Le supercar a guida autonoma e la guerra in Ucraina

La puntata di Report di stasera 18 aprile partirà con un’inchiesta di Michele Buono ed Edoardo Garibaldi sulle auto a guida autonoma. Si è tenuta negli Stati Uniti la prima gara di veicoli senza pilota, dove hanno partecipato diverse università del mondo tra cui il Policlinico di Milano e l’Università di Modena Reggio Emilia. Queste ultime hanno infatti lavorato su auto fornite dalla Dallara al fine di renderle più veloci ma soprattutto più intelligenti, test importante che potrebbe cambiare la guida nel prossimo futuro.

Spazio poi a diversi servizi sull’Ucraina. Giuliano Marcucci ed Eleonora Zocca indagheranno infatti sui Cyber legionari. Lo scorso 26 febbraio, due giorni dopo l’invasione russa, il ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina Mykhailo Fedorov ha lanciato un appello su Twitter a tutti i talenti digitali del mondo affinché si unissero alla resistenza cibernetica. In pochi giorni, il canale Telegram dedicato ha superato i 300 mila iscritti. Luca Bertazzoni e Carlos Dias, direttamente da Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, presenteranno a Report gli ultimi avvenimenti del conflitto dal campo.

La crisi dei teatri italiani e i 13 anni di L’Aquila

Giulia Presutti racconterà invece l’agonia dei teatri italiani. Più di 400 sono chiusi, molti dei quali persino da decenni. Il 50 per cento è di proprietà pubblica e in larga parte si trova all’interno di edifici storici, vincolati dalle Sovrintendenze ai Beni Culturali che dovrebbero preservarli a livello culturale e architettonico. Report ha fatto un viaggio per la penisola, scoprendo un ricco patrimonio inutilizzato. A seguire, Antonella Cignarale affronterà il problema delle mascherine Ffp2, i cui requisiti non tengono conto dei parametri fisiologici dei bambini. Aderenza al volto e filtraggio dell’aria sono infatti pensati solo per la categoria dei lavoratori adulti mentre non si adattano minimamente a quella dei più piccoli.

In chiusura, Report presenterà il servizio di Chiara Luca sui 13 anni dal terremoto dell’Aquila, che il 6 aprile 2009 sconvolgeva l’Abruzzo. Pochi mesi dopo venne inaugurata la prima new town, progetto che vantava 13 insediamenti antisismici sostenibili ed ecocompatibili. Completato in soli 100 giorni, comprende 4400 alloggi arredati e accessoriati, ma oggi non vanta più lo stesso stato dell’inaugurazione.