Anticipazioni Report stasera su Rai3: Salvini e Putin, i temi della prima puntata

Staffetta in casa Rai3. Report prende il testimone di PresaDiretta per accompagnare i lunedì sera con servizi e inchieste che racconteranno l’Italia e il mondo. Nella prima puntata della nuova stagione, in onda stasera 4 aprile alle 21,20 con la conduzione di Sigfrido Ranucci, spazio a Matteo Salvini e gli accordi con la Russia di Vladimir Putin. Spazio anche alle parole di Konstantin Malofeev, fra i principali sostenitori del presidente, e al metano in Italia con una panoramica sulle più grandi raffinerie del Paese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, anticipazioni e ospiti di stasera 4 aprile 2022 su Rai3

I rapporti fra la Lega di Matteo Salvini e la Russia

Ad aprire la stagione sarà Il contratto, inchiesta di Danilo Procaccianti e Norma Ferrara sui rapporti fra Matteo Salvini e la Russia. Il 6 marzo 2017, il leader della Lega siglò a Mosca un accordo con Sergey Zheleznyak, responsabile degli esteri per Russia Unita, il partito di Putin. Attualmente, è ancora l’unico accordo di un partito italiano con un corrispettivo straniero e parla di «partenariato paritario e confidenziale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana». Quali erano i propositi del patto ed è ancora in vigore? Proprio il 9 marzo scorso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione contro le ingerenze straniere nella vita pubblica, nella politica e nei partiti cui il Carroccio ha deciso di astenersi. Report cercherà risposte direttamente dai protagonisti dell’accordo fra Lega e Mosca, muovendosi fino al confine tra Polonia e Ucraina, dove giorni fa si è recato proprio Matteo Salvini.

A seguire, spazio per l’inchiesta L’oligarca di Dio che presenterà l’intervista di Giorgio Mottola a Konstantin Malofeev, oligarca russo fra i principali sostenitori di Vladimir Putin. L’uomo ha finanziato in passato diversi movimenti di ultradestra in Europa, tra cui il partito di Jean-Marie Le Pen, padre di Marine, e ha intessuto ottime relazioni con la Lega in Italia. «Salvini può essere il Putin italiano», ha detto nelle anticipazioni, spiegando anche lo scenario che ha portato a tale alleanza internazionale. Report trasmetterà anche un servizio su Kirill, il patriarca della Chiesa ortodossa di Mosca e di tutte le Russie. Spazio poi per diversi reportage dal campo per narrare dal campo gli ultimi avvicendamenti della guerra in Ucraina.

Il metano in Italia e le emissioni nell’atmosfera

Infine, spazio al metano in Italia con l’inchiesta Fuga di gas di Manuele Bonaccorsi. Assieme agli inviati di Report ci sarà James Turitto della ong americana Clean Air Task Force che ha indagato sulle emissioni delle principali raffinerie del Paese. Nel corso del suo viaggio, Turitto ha visitato 46 impianti diversi, 35 dei quali hanno rilasciato idrocarburi nell’atmosfera. Fra questi anche siti di Eni e aree di stoccaggio e rigassificazione controllati da Snam. Secondo l’International Energy Agency, nel mondo vengono rilasciate 135 milioni di tonnellate di metano all’anno e solo diminuendole del 30 per cento si otterrebbero enormi risultati per la salute del pianeta. Allora perché le emissioni continuano? Report cercherà di trovare una risposta anche grazie all’ausilio di testimonianze esclusive.