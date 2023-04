Report, stasera su Rai3 la rete elettrica Ue e i beni della Curia di Napoli

Nuovo appuntamento con le inchieste di Report. Stasera 24 aprile, alle 21.25 su Rai3, con la conduzione di Sigfrido Ranucci si cercheranno di analizzare vantaggi e problemi di una rete elettrica europea fra capacità energetica e fonti rinnovabili. Spazio a un servizio sulla gestione dei beni della Curia di Napoli tra assenza di controlli, dubbie attività imprenditoriali e ingenti somme di denaro. Infine, si tornerà a parlare di antenne telefoniche su oltre mille campanili per scoprire il comportamento delle diocesi italiane. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Report, le anticipazioni di stasera 24 aprile 2023 su Rai3

La nuova puntata di Report partirà da un approfondimento su pro e conto di un’eventuale rete elettrica europea di Michele Buono con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Filippo Proietti. Un sistema unico e ben collegato renderebbe l’energia conveniente e sicura e darebbe stabilità agli approvvigionamenti. Il dibattito però si sviluppa però soltanto sulla decarbonizzazione mediante l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Nessuno infatti si focalizza su come far viaggiare l’energia fra gli Stati Ue oppure su come accumularla. Per farlo tuttavia è necessario un’ottimizzazione delle strutture, evitando potenziali perdite della produzione in eccesso durante alcuni periodi dell’anno. Le tecnologie e le materie prime non mancano, ma la volontà politica latita. Occorre capire al più presto i vantaggi di un simile sistema, che potrebbe garantire al vecchio continente una nuova prosperità.

🔴Per trasportare l'energia elettrica dal nord al sud d'Europa e viceversa c'è bisogno di costruire una super rete. Ne parleremo a #Report lunedì prossimo alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/4NJMyHGia6 — Report (@reportrai3) April 23, 2023

A seguire, Report trasmetterà l’inchiesta Andate in pace che Danilo Procaccianti ha realizzato con Goffredo De Pascale e Andrea Tornago. Fra assenza di controlli, singolari attività imprenditoriali e lasciti gestiti senza tener conto delle volontà testamentarie, ci si addentrerà stasera nella particolare gestione dei beni della Curia di Napoli. Basti pensare al complesso immobiliare di Posillipo, lasciato alla Curia purché destinato a scopi di beneficienza e carità, ma venduto con il nulla osta dell’Arcivescovo Emerito Crescenzio Sepe. Oppure al cimitero monumentale borbonico, modificato seppur vincolato dalla Soprintendenza. Senza poi dimenticare una parrocchia cinquecentesca in pieno centro storico di Napoli dove vive abusivamente da anni una famiglia. Infine, spazio a un nuovo capitolo dell’inchiesta di Chiara De Luca sui campanili-antenna in Italia. L’ente ecclesiastico infatti incassa un canone dalle aziende di telecomunicazione per l’installazione di antenne telefoniche su circa mille strutture.