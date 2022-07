Anticipazioni Report stasera su Rai3: monocolture e pesca illegale, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna con un nuovo appuntamento di Report che manderà in onda le repliche dei servizi più interessanti della stagione. Stasera 4 luglio, alle 21,20 su Rai3, si parlerà degli impatti delle monocolture sull’ambiente e dell’urgenza di reperire nuove fonti energetiche. Spazio poi anche alla pesca intensiva dei datteri di mare con l’inchiesta della procura di Torre Annunziata. La visione del programma sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti o ai servizi singoli.

Report, tutti i temi della puntata di stasera 4 luglio 2022 su Rai3

L’impatto delle monocolture sulla biodiversità

In apertura di puntata ci sarà il servizio Monocolture e biodiversità di Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi e Alessandra Borella. Fra Nepi e il lago di Vico, i noccioli hanno ormai il predominio arboreo tanto da costituire il 90 per cento della vegetazione. Si tratta di una specie che necessita di grandi quantità di acqua per sopravvivere, oltre che di trattamenti specifici che possono risultare nocivi per la popolazione in un’area già intrisa di gas radon e arsenico. Per questo, alcuni sindaci della zona hanno vietato l’uso di glifosato e fitofarmaci, spingendo verso l’agricoltura biologica.

🔴 Basta una nocciola cimiciata e anche il sapore di un dolce può rimetterci. Per i produttori di nocciole la vera battaglia è con la cimice

Rivedi l'inchiesta "E se nocciola sia" lunedì in prima serata su Rai3 pic.twitter.com/jUoVrWOfBV — Report (@reportrai3) July 3, 2022

Il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, infatti, ha segnalato un alto rischio di patologie tumorali, mentre l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato nel lago di Vico residui dei fertilizzanti. Report si recherà anche a Pistoia, il più grande vivaio d’Europa con le sue 1400 aziende che esportano in ogni angolo del mondo. Le aree di coltivazione sono ormai adiacenti alle abitazioni, i cui inquilini denunciano continuamente trattamenti con prodotti chimici banditi. L’inquinamento ha già raggiunto livelli molto elevati, tanto che corsi d’acqua e persino pozzi di captazione sono ormai impuri.

Lo spaccio di datteri e le fonti rinnovabili

La puntata di Report proseguirà poi con Operazione datteri di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. Il servizio partirà con l’indagine della procura di Torre Annunziata che ha portato all’arresto di 18 persone e alla denuncia di proprietari di pescherie e ristoranti in tutta Italia. L’accusa è quella di disastro ambientale, ricettazione e associazione a delinquere per la pesca illegale dei datteri di mare. Il servizio di stasera mostrerà documenti inediti e video delle telecamere di sorveglianza che hanno registrato le attività a Castellammare di Stabia. Sarà possibile ascoltare intercettazioni telefoniche e le parole in esclusiva dei protagonisti della vicenda. Fra questi un ristorante stellato di Napoli, in cui ha cenato anche Jeff Bezos, accusato di vendere datteri illegali.

Infine spazio a Incapacity market di Lucina Paternesi che affronterà ancora una volta la transizione energetica. Il riscaldamento globale continua a causare danni tanto che non c’è più tempo per rimandare le azioni. Bisogna agire al più presto, ma gran parte delle nazioni non sembra dedicare il massimo degli sforzi. Nonostante gli impegni del Pnrr per favorire energie rinnovabili e tenere costante il prezzo dell’energia, l’Italia ha adottato il Capacity market per finanziare nuove centrali a gas. Un piano per i prossimi 30 anni che porterà alla spesa di 1,3 miliardi di euro nel 2022 e 1,5 nei 12 mesi successivi. Report cercherà di capire perché, per abbandonare i combustibili fossili, si faccia ricorso proprio alle medesime fonti.