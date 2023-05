Report, stasera su Rai3 Messina Denaro e i cugini Bonafede

Nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Stasera 8 maggio, alle 21.25 su Rai3, si parlerà della latitanza di Matteo Messina Denaro, terminata il 16 gennaio scorso dopo 30 anni. Ad aiutarlo, i più stretti parenti dell’ex boss di Campobello, Leonardo Bonafede, oggi agli arresti. La puntata odierna andrà a fondo nel loro passato, cercando di capire cosa facessero prima e se se ci fossero state avvisaglie di un loro coinvolgimento con l’attività di Messina Denaro. Si tornerà a parlare della strage di Bologna e del Pnrr con un focus sugli stadi di Venezia e Firenze. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche gli episodi precedenti.

Report, le anticipazioni della puntata di stasera 8 maggio 2023 su Rai3

La latitanza di Messina Denaro e il ruolo dei Bonafede

La puntata odierna di Report partirà con un approfondimento sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Per nascondersi alla forze dell’ordine, il boss della mala si è affidato ai parenti più stretti di Leonardo Bonafede, ex capofamiglia di Campobello deceduto a 88 anni nel 2020. Sono infatti agli arresti la figlia Laura e tre suoi nipoti. Quali erano state le loro attività precedenti e in che modo hanno nascosto i loro collegamenti con la latitanza di Messina Denaro? Sigfrido Ranucci e la sua squadra analizzeranno tutti gli intrecci e le relazioni fra favoreggiatori, istituzioni e società civile.

Matteo Messina Denaro ha vissuto indisturbato gli ultimi anni della sua latitanza proprio a Campobello di Mazara dove nelle ultime settimane sono saltati fuori i nomi di vari favoreggiatori. Ne parliamo a #Report lunedì alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/eRiWAgeloh — Report (@reportrai3) May 7, 2023

L’appuntamento odierno di Report si concentrerà anche sulla strage di Bologna e uno dei suoi autori, Luigi Ciavardini. Dopo aver riottenuto la semilibertà nel 2010, ha presto riallacciato i rapporti con vari esponenti dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari. Di recente, inoltre, alcune organizzazioni neofasciste hanno aderito a Nessuno Tocchi Caino, associazione che si occupa di carceri in Italia fondata negli Anni ’90 sotto l’egida di Marco Panella e del Partito Radicale. Nell’ultimo periodo, ha concentrato la sua attività sulla lotte al 41 bis e l’ergastolo ostativo, con una massiccia presenza di ex detenuti per mafia nel suo direttivo.

Il Pnrr e il caso degli stadi di Fiorentina e Venezia

Terzo e ultimo argomento della puntata di Report sarà il Pnrr. L’Europa ha bocciato gli investimenti per gli stadi di Firenze e Venezia, costringendo il Governo Meloni a escluderne i progetti. Come può uno stadio di Serie A aver trovato spazio? Il caso dell’Artemio Franchi ha coinvolto persino Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che sostiene la ristrutturazione privata pagata dalla Fiorentina. Sigfrido Ranucci porterà alla scoperta però di numerosi altri progetti controversi, alcuni dei quali ancora inediti, che riguardano sport e Pnrr. A cominciare da un campo da golf in Toscana, per la cui realizzazione serviranno 4 milioni di euro.