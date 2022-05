Anticipazioni Report stasera su Rai3, la bufale campane e reportage dal Donbass: i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna con le nuove inchieste di Report. Stasera 2 maggio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda un nuovo appuntamento che analizzerà l’attualità italiana e internazionale. I servizi odierni racconteranno, tra gli altri, le ultime notizie dall’Ucraina con i profughi di Mariupol e i record delle auto a guida autonoma a Cape Canaveral, in Florida. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, i servizi e le inchieste di stasera 2 maggio 2022 su Rai3

Gli allevamenti bovini in Campania

La nuova puntata di Report partirà dal servizio Bufale da macello di Bernardo Iovene con la collaborazione di Alessandra Borella e Greta Orsi. Diversi allevamenti bovini di Caserta, in Campania, sono decimati a causa di brucellosi e turbercolosi, tanto che gli allevatori sono ormai sul lastrico. Tuttavia, il 98 per cento degli esemplari non risulterebbe malata post mortem, pertanto si rende necessario un nuovo metodo di analisi. Lo stesso giorno della macellazione, infatti, la carne delle bufale infetta viene dichiarata idonea al consumo entrando sul mercato grazie a un unico macello di proprietà di Cremonini, azienda leader in Europa. Report ricostruirà la vicenda sfruttando le voci dei protagonisti e dei medici dell’Asl di Caserta.

"Non so che fare, se andare avanti o fermarmi" queste le parole di un allevatore del Casertano, dove gli allevamenti di bufale stanno morendo a causa di malattie come la TBC e la brucellosi. Appuntamento stasera con le nuove inchieste di #Report in onda alle 21.25 su #Rai3 pic.twitter.com/2RfAyVUGPB — Report (@reportrai3) May 2, 2022

La guerra in Ucraina e i record di Cape Canaveral

A seguire, spazio al servizio I sommersi e i salvati di Mariupol di Manuele Bonaccorsi e Giulia Sabella. Gli inviati a Donetsk, nel Donbass, hanno seguito le truppe occupanti a Mariupol, città martire del conflitto, fino a poche centinaia di metri dall’acciaieria Azovstal. L’analisi della guerra in Ucraina proseguirà poi anche con l’inchiesta Il tribunale degli impuniti di Lorenzo Vendemiale. Il governo di Kiev ha infatti raccolto circa 8 mila denunce di stupri, torture e utilizzo di armi non convenzionali da parte dell’esercito russo. Il mondo ha per questo invocato l’intervento della Corte penale internazionale con sede a L’Aia al fine di dichiarare Putin un criminale di guerra. La giustizia internazionale però funziona davvero? Report ne parlerà con Piotr Hofmanski, presidente della Corte, e altri esperti che ne racconteranno limiti e margini di manovra.

Infine, la puntata di Report chiuderà con Record a Cape Canaveral di Michele Bruno. Già lo scorso 18 aprile, un’inchiesta della trasmissione aveva annunciato la vittoria del Politecnico di Milano nella gara di auto a guida autonoma di Las Vegas. La Nasa ha per questo invitato gli scienziati a Cape Canaveral, base di lancio dei suoi shuttle per lo spazio, per una nuova sfida: superare i 300 chilometri orari con un veicolo a guida autonoma.