Anticipazioni Report stasera su Rai3: la campagna vaccinale e le amministrative di Palermo

Nuovo appuntamento con Report. Stasera 20 giugno, alle 21,20 su Rai3, Sigfrido Ranucci torna con una puntata ricca di inchieste sull’attualità e la cronaca italiana. Temi fondanti dell’episodio saranno la sanità italiana, la lotta al Covid-19 e le amministrative di Palermo che nei giorni scorsi hanno tenuto banco sulle pagine dei giornali. La visione del programma sarà disponibile, come sempre, anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile anche rivedere le puntate precedenti in qualsiasi momento grazie al servizio on demand.

Report, temi e servizi della puntata di stasera 20 giugno 2022 su Rai3

L’emergenza negli ospedali italiani e il caso Phillips

Il nuovo episodio di Report partirà con il reportage Il paziente italiano di Claudia Di Pasquale. Con la collaborazione di Cecilia Bacci e Giulia Sabella, la giornalista Rai farà il punto sulla sanità italiana che, nonostante l’emergenza Covid sembri alle spalle, è ancora in crisi. Nei pronto soccorso mancano posti e migliaia di interventi in tutta la nazione sono sospesi. Vacanti anche diversi posti tra i medici, sempre più in fuga dagli ospedali pubblici. Eppure, dopo la prima ondata di coronavirus, il governo ha stanziato 1,4 miliardi di euro per il potenziamento della rete ospedaliera, aumentando i posti letto e riqualificando le aree mediche. Il servizio di Report farà il punto sulla situazione, per capire cosa è stato fatto e cosa invece manca.

Al Policlinico Umberto I anche i pazienti oncologici hanno difficoltà a prenotare un esame radiologico. La denuncia del Comitato La Fenice: chiudere le agende è vietato per legge 👉Ne parliamo lunedì a #Report in prima serata su #Rai3 pic.twitter.com/Ie77CKURuO — Report (@reportrai3) June 18, 2022

Si proseguirà poi con Fino all’ultimo respiro, inchiesta di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella in collaborazione con Eleonora Zocca e Lidia Galeazzo. Il servizio si concentrerà su Phillips, colosso dell’elettronica da quasi 20 miliardi di fatturato annui, che realizza anche dispositivi medici. Per anni l’azienda ha però venduto alcuni respiratori per l’apnea del sonno che però presentavano una schiuma fonoassorbente in grado di intasare le vie aeree. Ora Phillips sta provvedendo al rimpiazzo per tutelare i clienti, ma cosa è successo davvero? Si è trattato di un incidente oppure di negligenza? Report cercherà di ricostruire la vicenda, per scoprire anche come sia possibile che tali dispositivi siano stati utilizzati nella lotta al Covid-19.

La campagna vaccinale e le amministrative di Palermo

Qualche vaccino di troppo di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale si concentrerà sulla campagna vaccinale italiana contro il Covid. L’85 per cento della popolazione ha ricevuto la terza dose, mentre la quarta è al momento riservata ai pazienti fragili. Nonostante ciò, l’Italia continua ad acquistare fialette. Report ha scoperto che il nostro Paese sta comprando senza riserve, tanto che gran parte delle dosi rischia di andare sprecata. Il caso però non riguarda solo la nostra penisola, ma l’intero continente europeo. Sta infatti per scoppiare un vero caos con diversi Paesi, tra cui la Polonia, che puntano a rompere i contratti miliardari con le case farmaceutiche.

In chiusura di puntata, Luca Bertazzoni ed Edoardo Garibaldi presenteranno il servizio Degne persone. A Report ci sarà infatti spazio per le amministrative di Palermo dove, a favore del candidato di centrodestra, sono scesi in campo Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri, condannati in via definitiva rispettivamente per favoreggiamento mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. L’inchiesta di Rai3 racconterà gli ultimi giorni di campagna elettorale con gli arresti nel capoluogo siciliano a poche ore dal voto.