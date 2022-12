Report, stasera su Rai3 i batteri e le auto a guida autonoma

Nuovo appuntamento con le inchieste di Report. Stasera 19 dicembre, alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci sarà alla guida di tre servizi che spazieranno dalla medicina all’economia fino alla tecnologia. L’episodio di oggi infatti analizzerà la minaccia dei batteri nel mondo e la risposta antibiotica, le auto a guida autonoma che stanno prendendo sempre più piede nella quotidianità e l’ascesa del prezzo del gas per via della guerra in Ucraina. La visione sarà disponibile, come ogni lunedì, anche in streaming su RaiPlay. È possibile inoltre trovare i servizi e le puntate delle settimane precedenti da vedere on demand sul sito o tramite l’app.

Report, le anticipazioni di stasera 19 dicembre 2022 su Rai3

La minaccia dei batteri e gli scenari futuri

L’inchiesta di apertura della nuova puntata di Report si concentrerà sulla minaccia dei batteri. La pandemia silenziosa che Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella hanno realizzato con Norma Ferrara analizzerà la miriade di microrganismi che popola la nostra vita. Il delicato equilibrio dentro e fuori dal nostro corpo, generato da secoli di adattamento ed evoluzione, rischia di rompersi. L’eccesso di antibiotici, gli agenti contaminanti che si trovano ovunque e le cattive condizioni igieniche degli ospedali hanno permesso ai batteri di sviluppare una maggiore resistenza. Mentre ci si concentrava sul Covid, 1.3 milioni di persone morivano per infezioni batteriche, ma le stime sono ben peggiori. Gli scienziati prospettano 10 milioni di vittime all’anno nel 2050. Report analizzerà il piano contro i superbatteri che l’Italia ha redatto ma mai attivato per carenza di fondi. Quando il denaro è arrivato, però, l’ex ministro alla Salute Speranza non ha saputo indirizzarlo a dovere.

Le auto a guida autonoma di Parma e la guerra del gas

A seguire andrà in onda Auto che si guidano da sole di Michele Buono ed Edoardo Garibaldi. Le immagini di Report si concentreranno sui ragazzi di Vislab, azienda hi-tech in sinergia con l’Università di Parma, che già 20 anni fa aveva ideato un sistema di guida autonoma. Oggi hanno ottenuto i finanziamenti da Ambarella, multinazionale americana che opera nel campo dei semiconduttori, presentando un nuovo modello al Ces di Las Vegas, maggiore fiera del settore. L’ennesimo esempio di talenti italiani che, pur operando ancora nel nostro Paese, saranno al servizio delle aziende estere. La ricerca infatti continuerà in Emilia-Romagna, ma i brevetti delle scoperte saranno ormai statunitensi.

Infine, ultima inchiesta di Report sarà La guerra del gas di Edoardo Garibaldi in collaborazione con Walter Molino e Goffredo De Pascale. La guerra in Ucraina ha fatto innalzare il prezzo della materia prima, che ha sfiorato persino i 350 euro al megawattora, 15 volte in più rispetto a un anno fa. Conseguenza principale è stato l’aumento delle bollette di luce e gas, il cui prezzo ha messo in ginocchio le famiglie e le imprese. Nel servizio di Report si potranno ascoltare alcuni esponenti di Arera, autorità italiana per l’energia, che ha potuto analizzare i contratti di importazione delle multinazionali. Si scoprirà così chi davvero ha guadagnato negli ultimi mesi grazie all’aumento costante dei prezzi.