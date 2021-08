Come ogni settimana, anche stasera, lunedì 16 agosto 2021, ritorna su Rai Tre l’appuntamento estivo con le inchieste di Report. Nello speciale in onda alle 21.20, verranno riproposti tre degli approfondimenti condotti dai reporter del programma nella passata stagione. L’occasione perfetta per tornare a discutere di alcuni dei temi più caldi e controversi dell’anno. A introdurli e commentarli sempre il conduttore e giornalista Sigfrido Ranucci, che aiuterà il pubblico a casa a chiarire eventuali punti critici e ad avere informazioni di background utili a conoscere e comprendere il quadro generale della situazione.

Report – Le inchieste: Fratelli d’Italia, tra ‘ndrangheta e neofascismo

A giudicare dagli spoiler diffusi su Twitter, il pacchetto di inchieste di stasera pare abbastanza ricco e interessante. La prima, Cinquanta sfumature di nero, realizzata da Giorgio Mottola con la consulenza di Andrea Palladino e la collaborazione di Norma Ferrara, porterà l’attenzione su Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Verrà analizzata la figura di Pasquale Maietta, oggi autosospeso dal partito e in passato definito da Meloni ‘uno dei migliori dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia’. La sua storia nel movimento è alquanto ambigua: mentre era deputato e tesoriere del partito alla Camera, Maietta, da dirigente del Latina calcio aveva rapporti con un esponente del clan Di Silvio. Ma non è tutto. L’inchiesta si occuperà anche di analizzare e chiarire l’intensificarsi dei contatti tra Fratelli d’Italia, Casapound e Forza Nuova.

Report – Le inchieste: Viaggio nel mondo delle sigarette elettroniche

Nella seconda, La cortina di fumo, Giulio Valesini, Elisa Bruno e Laura Nesi si occupano del business del tabacco riscaldato. Dopo anni di lotta al fumo, le grandi compagnie del settore hanno lanciato una serie di prodotti alternativi, tra cui quelli a tabacco riscaldato, gli HTP, che consentono di assumere nicotina senza combustione. Seppur venduti come meno rischiosi, in realtà hanno lo stesso tasso di pericolosità del fumo tradizionale. Almeno a guardare i dati della relazione dell’Istituto Superiore di Sanità di cui Report è in possesso. Come mai, allora, l’Iqos di Philip Morris e i dispositivi elettronici di altre aziende sono sottoposti a una tassazione più morbida rispetto alle sigarette canoniche? Chi lo ha deciso e perché? La trasmissione, in partnership con altri dodici media internazionali coordinati dal Consorzio di Giornalismo investigativo OCCRP, proverà a trovare delle risposte coerenti a tutti questi interrogativi.

Report – Le inchieste: L’inquietante mondo dei baby youtuber

Conclude la puntata, Scarta la carta, di Giuliano Marrucci ed Eleonora Zocca. Si riaccendono le luci sul mondo di Youtube e, in particolare, sulla tendenza dell’unboxing. In oltre 70 milioni di video, il content creator apre pacchi contenenti prodotti ricevuti da aziende, fan o comprati di tasca propria, per mostrarli ai follower. Tra i protagonisti più frequenti di questi format, i bambini. Che, spesso, raggiungono record di visualizzazioni impensabili. Dati che trovano diretto riscontro nella realtà: nel 2019, dei tre youtuber più ricchi, due sono proprio minorenni. L’indagine si propone di conoscere meglio questa versione digitale delle baby star del cinema e della televisione. Bambini e bambine che provano a muoversi in un mondo che, ovviamente, non risparmia loro retroscena e sviluppi allarmanti.