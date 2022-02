Replicas, stasera su Rai 2: trailer, trama e cast del film

Keanu Reeves è il protagonista di Replicas, in onda stasera, mercoledì 2 febbraio 2022, alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Jeffrey Nachmanoff e uscito nelle sale nel 2018, lo sci-fi movie è tratto da un racconto di Stephen Hamel e racconta la storia di William Foster che, nel disperato tentativo di resuscitare la sua famiglia, recluta un collega per clonarne i membri, lanciandosi in un’impresa dagli esiti nefasti.

Replicas: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Replicas: la trama

Spaventato all’idea di perdere per sempre moglie e figli, morti durante un incidente stradale, il neuroscienziato William Foster utilizza tutti i mezzi a disposizione per proiettare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari in una serie di moderni androidi. Le fedeli riproduzioni della moglie Mona e dei ragazzi, oltre che delle dinamiche della vita familiare precedente alla tragedia, iniziano a insospettire quelli che lo circondano e ad attirare l’attenzione di uomini potenti e pericolosi. Per riavere indietro i suoi affetti, l’uomo è pronto a tutto. Perfino a sfidare il laboratorio gestito e controllato dal governo, la task force della polizia e tutte le leggi della scienza.

Replicas: il cast

Accanto a Keanu Reeves nei panni di William Foster, nel cast di Replicas troviamo anche Alice Eve (Mona Foster), Thomas Middleditch (Ed Whittle), John Ortiz (Jones), Emjay Anthony (Matt Foster), Emily Alyn Lind (Sophie Foster), Aria Leabu (Zoe Foster) e Nyasha Hatendi (Scott). Nonostante le aspettative dei fan del genere, la pellicola si è rivelata un vero e proprio flop. A essere criticati pesantemente dagli addetti ai lavori sono stati la sceneggiatura, gli errori nella trama e la recitazione di molti degli interpreti. Ne hanno, ovviamente, risentito anche gli incassi: a fronte di un budget di 30 milioni di dollari, Replicas ne ha incassati globalmente 4.1 milioni. Su Rotten Tomatoes, ha riportato una media di 3 su 10, mentre su Metacritic gli è stato attribuito un punteggio di 19 su 100.