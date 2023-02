Chi è Renzo Rubino, il cantautore che duetterà con Levante a Sanremo 2023

Per la serata delle cover di Sanremo 2023, Levante ha scelto di interpretare Vivere, il brano di Vasco Rossi del 1993. Con lei sul palco ci sarà Renzo Rubino, il giovane cantautore che ha partecipato al Festival nel 2018 con Custodire e nel 2014 con Ora, piazzandosi al terzo posto. «E chi l’avrebbe detto – commenta l’artista sul suo profilo social – che dopo dieci anni dalla prima partecipazione sarei tornato a Sanremo? Con una delle mie cantanti preferite e senza lo stress della gara? Grazie Levante per questo bellissimo e inaspettato regalo. La tua versione di “Vivere” fa volare… ma anche la mia camicia non sarà da meno».

Chi è Renzo Rubino

Renzo Rubino, all’anagrafe Oronzo Rubino, è nato a Taranto il 17 marzo 1988. Frequenta il liceo classico e all’età di 19 anni forma un gruppo musicale, i KTM, e diventa pianista e cantante di un night club pugliese. Muove i primi passi proprio nella sue regione portando in giro un piccolo spettacolo musicale, Pianafrasando, ideato da lui. Nel 2010 esce il suo primo disco Farfavole e nel 2011 apre i concerti di Antonella Ruggiero e Brunori Sas.

A Sanremo approda la prima volta nel 2013, nella categoria Giovani, con il brano Il postino. La canzone, oltre ad avere un grande successo, si posizionò al 3º posto aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini.

Le partecipazioni a Sanremo e i successi della critica

L’anno successivo gareggia nella categoria Campioni con il brano Ora, si classifica al 3º posto e l’orchestra gli assegna il premio al Miglior arrangiamento nella Sezione Campioni. Il brano era arrangiato e diretto dal Maestro Marcello Faneschi. Sanremo ha rappresentato per Rubino un vero e proprio trampolino di lancio. Nel 2017 esce il suo nuovo singolo intitolato La La La che anticipa il suo quarto album, Il gelato dopo il mare. L’ultima volta all’Ariston risale al 2018, con il brano Custodire che si classificò al 13º posto.