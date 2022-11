Renzi: «Se fossi il segretario del Partito Democratico chiamerei la Moratti»

La dimissioni di Letizia Moratti fanno rumore e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non ha perso occasione per esprimere la sua idea al riguardo. In merito all’argomento si è espresso anche il presidente del partito Azione di Carlo Calenda, Matteo Richetti che non ha condiviso i pensieri del suo alleato.

Le parole di Renzi sulla Moratti

Le dimissioni di Letizia Moratti in Lombardia sono un’occasione per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha cercato di inserirsi nella frattura che si è formata ai punti della Regione Lombardia e ha espresso il suo pensiero sulla situazione: «Un fatto di grandissimo rilievo, politicamente parlando. Cosa farà il Terzo polo, lo deciderà la federazione Azione-Italia viva. Quella di Moratti è un’operazione culturale interessante. Se io fossi il segretario del Pd chiamerei Moratti e le direi andiamo insieme. Questo se il Pd avesse voglia di vincere, ma il Pd di Letta voglia di vincere non ce l’ha».

Secondo Renzi quindi, il PD dovrebbe subito chiamare la Moratti e in questo modo dimostrerebbe di aver pensato a una strategia per battere il Centrodestra e non subire la sconfitta.

Le opinioni degli altri esponenti di Italia Viva-Azione e del PD

Tuttavia, nella coalizione del Terzo Polo non tutti sembrano avere le stesse idee di Matteo Renzi. Il primo è Matteo Ricchetti, presidente di Azione, che ha risposto a Renzi sulla questione Moratti dicendo: «Non è la nostra candidata. Noi salutiamo con favore ogni volta che qualcuno lascia una amministrazione. Non è la candidata, la candidatura la decideremo insieme come federazione nelle prossime settimane».

Anche il PD ha risposto alle idee di Matteo Renzi, in particolar modo grazie a Simona Malpezzi, capogruppo al Senato dei dem. La Malpezzi ha dichiarato: «Letizia Moratti è una donna di centrodestra e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico. Dobbiamo lavorare per costruire una coalizione ampia di centrosinistra e in Lombardia lo stiamo facendo da tempo. Letizia Moratti è stata espressione del governo che abbiamo contrastato con forza e la scelta di ieri ha dato ragione a quello che ha sempre detto il Partito Democratico, non solo sulla pandemia. Ieri la Moratti ha dato un sonoro ceffone al governo della Lombardia che ormai si configura come un’amministrazione di destra, lontana dai moderati, in linea perfetta con l’esecutivo nazionale».