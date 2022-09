Renzi: «Già mi chiedono di far cadere il governo»

«Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il Governo bisogna che almeno lo facciano!». Lo ha scritto Matteo Renzi nella sua ultima enews, scherzando (ma nemmeno troppo) sul futuro del governo targato Meloni e su episodi che lo hanno visto protagonista in passato, già rievocati nel corso della campagna elettorale.

Renzi, in vista #giorgiastaiserena?

#enricostaisereno. Storico il tweet con cui l’allora segretario del Pd Matteo Renzi rassicurava il premier e compagno di partito Enrico Letta. Meno di un mese dopo, il 14 febbraio 2014, quest’ultimo rassegnò le proprie dimissioni rilevando «la necessità e l’urgenza di aprire una fase nuova, con un nuovo esecutivo». Targato, appunto, Renzi. Salutato Palazzo Chigi a causa dell’esito sfavorevole del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, quello che ora è il leader di Italia Viva fu fautore della caduta del Governo Conte II, decidendo lo strappo dalle cui ceneri nel 2021 è nato l’esecutivo guidato da Mario Draghi.

«La destra italiana non è fascista. Al massimo rischiamo il portafogli»

Il leader di Italia Viva ha fatto poi i complimenti a Giorgia Meloni, premier in pectore. «Ha vinto. Deve ringraziare i suoi elettori, la sua tenacia, la sua coalizione e soprattutto Enrico Letta, sul cui disastro non insisto», ha scritto lanciando l’ennesima frecciata al segretario del Pd (che non si ricandiderà alla leadership dem). Renzi ha poi aggiunto: «La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla Cnn e lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che incontro anche qui: non c’è alcun rischio per la democrazia con Meloni premier». Poi la battuta: «Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare».

«Raggiungere quasi l’8 per cento, come Forza Italia e Lega, è un grande risultato»

Così sui risultato ottenuti dal Terzo Polo: «Noi siamo andati molto bene! Qualcuno sperava di più? Certo: tutti sperano sempre di più, ma raggiungere quasi l’8 per cento, alla pari di Forza Italia e Lega, è un grande risultato. Bravi tutti i candidati, cominciando naturalmente da Carlo Calenda». E poi: «Meloni premier avrà la nostra opposizione. Voteremo contro la fiducia, presenteremo i nostri emendamenti. E, se chiederà un tavolo per fare insieme le riforme costituzionali, noi ci saremo perché siamo sempre pronti a riscrivere insieme le regole».