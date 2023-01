Renault Twingo, quanto costa l’auto della lite tra Shakira e Piqué

La fine della storia d’amore tra Shakira e Piquè fa ancora discutere i fan e non solo. A tenere banco in questi ultimi giorni, però, non è stato il tradimento bensì una macchina: la Renault Twingo. Tutto è nato a seguito di una canzone che la bella Shakira ha voluto dedicare al suo ex marito con la quale, senza troppi giri di parole e senza lasciare nulla all’interpretazione, ha provocato Piquè cantandogli «hai scambiato una Ferrari con una Twingo». Ma quanto costa quest’auto?

La risposta della casa automobilistica

Una frase che ha sollevato molto clamore ma anche ilarità da parte della casa automobilistica stessa, che ha scherzato sulla questione rispondendo sul proprio profilo Twitter che «la Twingo ti amerà per sempre». E c’è già chi ha fatto notare che la relazione fra Shakira e la Twingo supera per longevità quella fra la cantante e l’ex calciatore: la popstar colombiana, infatti, partecipò nel 1995 alla cerimonia di lancio sul mercato colombiano di questo modello di auto.

Quanto costa la Twingo?

La Twingo, comunque, è tra le citycar più acquistate soprattutto dai giovani. Nel 2022 è stata l’ottava auto più venduta, soprattutto nella sua versione elettrica e in Italia riscuote molto successo paragonata alle minicar della stessa cilindrata. Un’auto apprezzata soprattutto nel traffico cittadino. La versione a benzina in media costa 15.250 euro in base agli allestimenti e agli optional scelti. Per la versione elettrica, invece, bisogna partire da 22.950 euro.

Ad accrescere la popolarità della Twingo, se mai ce ne fosse bisogno, ci ha pensato Piquè che, in risposta alla provocazione dell’ex moglie, si è presentato alla sede della Kings League per disputare il torneo di calcio a 7 da lui stesso organizzato alla guida di una Twingo bianca.