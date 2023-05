Ultimo, Renato Zero: «Ho conosciuto la madre. Raccomandarlo? Gli avrei fatto un torto»

Renato Zero, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di come abbia conosciuto la famiglia di Niccolò Morriconi, noto come Ultimo. Al cantautore romano, agli inizi della carriera, aveva dato dei consigli.

Renato Zero e l’incontro con la famiglia di Ultimo

Nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, l’artista ha raccontato dell’episodio in cui conobbe due «sorcini» particolari, la mamma e lo zio di Ultimo: «Sento suonare il citofono ma non vedo chi c’è al cancello. Allora mi trasformo in una finta domestica filippina: “Il signore non c’è, vuole lasciare detto a me?”. Risposta:“Mi chiamo Anna, sono qui con mio fratello Ciro che domani deve operarsi e voleva salutare Renato per farsi coraggio”. A quel punto ho congedato la fantomatica filippina, li ho fatti entrare in casa e non sono più usciti dalla mia vita».

Ciro, la madre di Niccolò Morrioconi e tutta la famiglia rimasero poi sempre in contatto ed è così che Zero conobbe Ultimo: «Quando era nella fase dei provini, alla ricerca di un produttore discografico, gli ho dato dei consigli. Nelle sue canzoni c’era sostanza. Avevo già prodotto dei giovani, però i risultati non erano mai positivi perché la mia presenza era talmente ingombrante che invece di fargli un regalo gli facevo un torto. L’ho benedetto da lontano, gli ho spedito la mia energia via etere, mi pare che abbia funzionato».

Il celebre cantante, ricordando i suoi trascorsi, ha poi parlato della situazione raccomandazioni in Italia e di come si sia rifiutato di farlo con Ultimo: «L’Italia brilla di geni e grandi figure, ma si perde dietro alla raccomandazione, ai mezzucci per guadagnare un posto in classifica. Quando arrivai secondo a Sanremo, mi chiesero che effetto mi facesse. Io: “Secondo Matteo, secondo Luca, nel Vangelo sono arrivati tutti secondi, pensa che gran regalo ho ricevuto oggi”. La forza di noi artisti è guadagnarci il pane, convincendo gli altri a sceglierci. Per questo a Ultimo ho detto: “Non ti farei un favore ad aiutarti e non me lo farei nemmeno io”».



Il concerto a Roma

Il 4 maggio scorso, Zero ha tenuto uno degli ultimi concerti della stagione nella capitale e per l’occasione ha invitato sul palco Ultimo. Il 27enne era nelle prime file e Zero ha pensato così di farlo salire sul palcoscenico.

«Questa sera c’è questo nipotino mio che ha visto lo zio che è partito da zero e che ha detto: “Siccome godo della stessa umiltà di mio zio, mi chiamerò Ultimo”» così l’ha annunciato prima di abbracciarlo.