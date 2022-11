Renato Zero, stasera il concerto 070: scaletta e ospiti del live

Secondo e ultimo appuntamento con 070, serie di concerti-evento per i 70 anni di Renato Zero. Stasera 2 novembre, alle 21.45 su Canale 5, in onda il meglio delle sei date al Circo Massimo del cantautore romano fra fine settembre e inizio ottobre 2022. Il pubblico da casa che non ha acquistato il biglietto potrà vivere dunque alcuni dei maggiori successi di oltre cinque decadi di carriera. Renato Zero canterà infatti canzoni immortali come Triangolo o I migliori anni della nostra vita. Sul palco accoglierà inoltre attori a cantanti della scena italiana, dai cantautori del passato come Albano alle nuove voci di Madame e Diodato. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

070, scaletta e ospiti del concerto di Renato Zero stasera 2 novembre 2022 su Canale 5

Il secondo appuntamento con Renato Zero su Canale 5 non sarà dunque in diretta. Si tratterà di un best of dei sei concerti che il cantautore romano ha tenuto al Circo Massimo circa un mese fa. La festa intendeva celebrare i 70 anni di vita dell’artista e i primi 55 di carriera sui palcoscenici italiani. In compagnia di Zero anche grandi esponenti dello spettacolo italiano fra, ovviamente, musica, televisione e cinema. Sul palco, nella serata di stasera 2 novembre, sarà possibile vedere Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi e i Neri per caso. A completare il cast ci saranno Paola Minaccioni, Albano, Fabrizio Moro, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato e la rapper Madame.

I cantanti saranno accompagnati durante le esibizioni da una band di sette musicisti, otto coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di ben 50 elementi. Protagonista della serata sarà chiaramente la musica con cui, per oltre 50 anni, Renato Zero ha fatto incetta di successi. La scaletta del secondo appuntamento di 070 prevede i pezzi più celebri del repertorio tra cui Mi vendo, Triangolo e I migliori anni della nostra vita. Non mancheranno poi La favola mia, Qualcuno mi renda l’anima, Spiagge e Amico. E ancora, spazio per Fortunato, La logica del tempo, Voyeur e Niente trucco stasera.