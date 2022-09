Renato Zero urla fuori dall’hotel di Giorgia Meloni: «Questo è un regime»

Il successo elettorale di Giorgia Meloni non è stato accolto da tutti nella stessa maniera. Tra chi l’ha presa peggio c’è anche Renato Zero. Il celebre cantante, uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana, si è resto protagonista di una scena quasi da film. Ieri notte, rientrando all’Hotel Parco dei Principi, dopo il concerto al Circo Massimo, ha inveito contro chi, giornalista e addetti alla sicurezza, che stazionava davanti all’albergo. Quest’ultimo, infatti, è stato il luogo in cui Giorgia Meloni ha tenuto la conferenza stampa di Fratelli d’Italia dopo i primi exit poll.

Renato Zero: «Questo è un regime»

Forse per la stanchezza, forse per il risultato elettorale, Renato Zero ha inveito contro le tante persone presenti all’ingresso del suo albergo. «Manco più in albergo si va? È un regime questo, è un regime. Votate la m…a che siete», ha urlato il cantante al ritorno in hotel. Dopo il concerto, Renato Zero avrebbe soltanto voluto rientrare in hotel. La sua performance artistica è stata seguita, quindi, da questa personale. Sceso dalla Jeep nera, ha fatto scalpore con le sue urla, ripreso dai passanti.

“VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/wG6jePmdxf — Duca (@duca86) September 26, 2022

Renato Zero: «Stavamo bene con Draghi»

Zero è tornato a parlare del momento politico italiano dopo l’uscita di venerdì scorso. Poco prima del debutto del suo mini-tour, partito il 23 settembre, l’artista aveva detto la sua: «Stavamo tanto bene con Draghi, se fosse riuscito a finire il mandato avremmo potuto riorganizzare tutto con calma. Invece andiamo a votare come se facessimo la schedina del totocalcio, non conosciamo nessuno. Un tempo avevamo Saragat, Almirante, Togliatti, Nenni che giravano, parlavano, si facevano vedere, dialogavano con la Chiesa».