Renato Ronzoni scomparso da La Spezia: cosa si sa su di lui

Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso di Renato Ronzoni, l’uomo di 67 anni scomparso da La Spezia dopo essere stato, secondo quanto riportato da un vicino di casa, prelevato di forza dalla propria abitazione dalla compagna e da un suo conoscente: vediamo cosa si sa di lui e quali elementi sono al momento a disposizione degli inquirenti.

Renato Ronzoni scomparso

Dell’uomo, sottoposto a procedura di amministrazione e a divieto di espatrio, si sono perse le tracce l’11 aprile 2022. In tale data, il suo avvocato e amministratrice di sostegno Federica Giorni si era recata presso la sua abitazione insieme ad un agente di Polizia per dare esecuzione ad un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti della compagna e di un’altra donna ucraina. Una circostanza in cui aveva consegnato anche le nuove chiavi di casa all’uomo, che era apparso confuso (le due donne avevano invece reagito in malo modo).

Questa è stata l’ultima volta che Renato è stato visto, dopodiché suo fratello ha segnalato che un vicino di casa dell’uomo ha notato una persona robusta, insieme a due donne, sfondare la porta con un calcio prima di uscire insieme a Ronzoni con alcune borse. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno constatato la forzatura dell’ingresso e l’assenza di persone all’interno dell’abitazione. Da qui è partita la denuncia di scomparsa, che ha portato ad appurare che Ronzoni sia stato portato fuori confine.

Renato Ronzoni scomparso: “Imbarcato su un volo per Varsavia”

L’ipotesi è che sia stato imbarcato su un volo diretto da Orio al Serio a Varsavia. Già a gennaio 2021 era stato condotto in Ucraina dalla compagna (badante della zia deceduta) per un matrimonio, non riconosciuto poi nel nostro paese dopo un’istanza del suo avvocato. A marzo i due avrebbero effettuato un nuovo viaggio sempre verso l’Ucraina, nonostante la guerra in corso, prima di tornare a La Spezia.

L’ultimo dettaglio sulla vicenda è datato al 13 aprile, quando la Squadra Mobile ha rintracciato la figlia della donna. Quest’ultima ha riferito di aver sentito la madre e ha rassicurato gli agenti dicendo che la coppia dovrebbe rientrare a breve in Italia.