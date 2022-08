Renato Pozzetto ricoverato per un malore a Varese

Renato Pozzetto è stato ricoverato in un ospedale di Varese a causa di un malore. La vicenda risale allo scorso 12 agosto, quando l’attore 82enne è stato trasportato nella struttura e le sue condizioni appaiono in miglioramento. Quattro giorni di controlli per Pozzetto, con la notizia tenuta sotto stretto riserbo fino ad oggi. Il comico vive sul Lago Maggiore, tra Milano e Laveno. Lo scorso 22 luglio è morto a 91 anni Ettore, fratello di Renato. Decine di fan sui social hanno mandato messaggi di pronta guarigione a Pozzetto, che ancora resta ricoverato. Tra loro anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto https://t.co/HBjIuw6ofO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2022

Malore per Pozzetto: condizioni in miglioramento

Non è stato diramato un bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Renato Pozzetto. L’82enne ha accusato un malore di cui non è stata specificata la natura. Poi il ricovero dello scorso 12 agosto e un gran numero di controlli per sincerarsi di cosa possa essere successo. Le condizioni «sarebbero in miglioramento» e l’attore è attualmente ricoverato nel reparto di medicina generale.

L’ultimo film e la carriera di Pozzetto

Renato Pozzetto ha recitato per l’ultima volta nel 2021. La pellicola è stata diretta da Pupi Avati e si tratta di Lei mi parla ancora. Ha ricevuto il Premio speciale ai Nastri d’argento 2021 e una candidatura come migliora attore ai David di Donatello. Ma la sua carriera parte negli anni ’60, precisamente nel 1964 con il duo comico formato insieme a Aurelio Ponzoni, detto Cochi. La carriera cinematografica parte invece dieci anni più tardi con Per amare Ofelia di Flavio Mogherini. Tantissimi i film in cui ha recitato, al fianco di grandi attori del cinema italiano e della comicità nostrana come Adriano Celentano, Ornella Muti, Massimo Boldi, Carlo Verdone, Diego Abatantuono e Paolo Villaggio.