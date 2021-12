Meme, video e parodie. L’indignazione per lo spot di Renatino ha preso a correre veloce sul web e lungo i binari dell’ironia. Parmigiano reggiano negli ultimi giorni ha incassato così i commenti stizziti di migliaia di utenti e consumatori, ma ha anche dovuto fare i conti con le repliche taglienti di altre aziende. Tra tutte spicca Taffo, leader nel settore delle onoranze funebri e storicamente campione di pubblicità divertenti. «A sto punto meglio morire», si legge in uno dei post più condivisi sui social, accompagnato dall’immancabile hashtag: #FreeRenatino. Per la serie, lavorare 365 giorni, non è esattamente il massimo che si può pretendere dalla vita.

Francesca, la risposta Ceres a Renatino

Senza bisogno di arrivare a soluzioni estreme, Ceres, altra compagnia leader nella birra e pure nella comunicazione online, ha scelto Francesca per dare un volto alla nemesi dello sfortunato Renatino. La ragazza è immortalata davanti al pc, sopra la scritta: «Lavora 220 giorni l’anno e ogni tanto ci mette tutto il suo odio». E ancora, «Il giorno che stacchi ti offriamo una Ceres». Battute che in mezzo a settemila reaction di approvazione ha ricevuto anche la condivisione di Chrisitan Raimo. Lo scrittore e assessore alla Cultura al Municipio di 3 di Roma da giorni è in prima nella battaglia contro il messaggio di un lavoratore sfruttato e non ha perso occasione di ribadire il concetto. «Ottimo Ceres, datele pure i mezzi di produzione, e ordino una cassa».

Renatino, i meme e video più divertenti del web

In attesa che la promessa venga mantenuta e la consegna arrivi a destinazione, l’universo social offre una vasta gamma di meme e video sull’argomento, ottimi per ingannare il tempo. Tra quelli meglio riusciti, la reale risposta di Renatino se la rèclame fosse stata firmata da Ken Loach: «Ma davvero lavori qui 365 giorni l’anno? E sei felice?» «No». Via di colonna sonora strappa lacrime. Per la serie onestà al potere, almeno una volta. C’è poi chi richiede la libertà per il dipendente di Parmigiano reggiano, ancor prima che per Assange e qualcuno che chiama in causa Aldo, Giovanni e Giacomo. Con il secondo rinchiuso in macchina che cerca disperatamente aiuto: «È Renatino alla fine dello spot».

L’elenco, tra il serio e il divertito è lunghissimo. Abbondano i riferimenti agli schiavi egiziani e ai dipendenti di Amazon, quasi dei dilettanti se paragonati ai ritmi sostenuti da Renatino. Per non parlare di Salvini, il politico più richiamato in assoluto: «C’è chi lavora sempre e chi non lo fa mai». Ogni riferimento a persone o cose, evidentemente, è puramente voluto.

Epoca che attraversi, Renatino che trovi. Così la fervida immaginazione degli utenti, ha rispolverato persino De Pedis. «Renatino, ma tu lavori 365 giorni all’anno?», «Sì», «E ti piace il tuo lavoro?» «Sì». Cambiano i personaggi, con il Dandy della banda della Magliana a prendere il posto del lavoratore, non l’amore per la professione.