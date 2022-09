Renata Ongaro trovata morta nella sua casa: addio alla cantante lirica

Riversa in bagno. Così i vicini di casa allarmati dalla sua assenza da alcuni giorni hanno trovato Renata Ongaro nella sua casa di Firenze. La cantante lirica classe ’26 non si faceva vedere da un po’. I vicini avevano quindi bussato alla porta. Senza risposta, hanno chiamato il 118 e i Vigili del Fuoco. Inutili i tentativi di soccorso: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. La cantante lirica è stata ritrovata morta lo scorso martedì, 30 agosto.

Renata Ongaro, i commenti sui social

A quanto si apprende, la donna era deceduta da alcune ore all’arrivo dei soccorsi. Anche i parenti avevano tentato di contattarla telefonicamente senza successo. Ora i commenti sui social sono un fiume in piena. «Cara Renata, non ci raccontavi quasi mai della tua carriera, solo alcuni sprazzi in via confidenziale, ma ti ringrazio per il grande patrimonio culturale che mi hai comunicato e la professionalità che mi hai trasmesso» scrive un’allieva.

«Quanta allegria, quanto amore per l’opera e la musica, quanta dedizione all’insegnamento tutto questo e molto di più è stata Renata Ongaro, la mia Maestra» racconta un altro post sui social. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato un malore a stroncarla. Purtroppo, non aveva avuto il tempo di chiedere aiuto. Dopo due giorni di assenza, vicini e parenti si erano allarmati, dando così l’allarme.

La carriera

Originaria di Savona, la cantante lirica aveva 96 anni. La carriera come soprano l’aveva portata a Firenze, ma poi era rimasta dopo il matrimonio con il direttore d’orchestra Filippo De Sanctis. La sua carriera è stata sfavillante. Infatti, Renata aveva cantato nei teatri più importanti del mondo, tra cui: Venezia, Palermo, Firenze, Milano, Spoleto, Piacenza e Trieste, senza contare quelli all’estero.

Dopo aveva scelto di dedicarsi all’insegnamento al Cherubini. La cantante abitava da sola da molto tempo in via Tozzetti.