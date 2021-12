Remi, stasera mercoledì 8 dicembre su Rai 1: cinque curiosità sul film

Maleaume Paquin è il protagonista di Remi in onda stasera mercoledì 8 dicembre 2021, alle 21.20 su Rai 1. Diretto da Antoine Blossier e distribuito nelle sale nel 2018, si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Senza famiglia di Hector Malot.

Remi: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 1 alle 21.20

Remi: la trama

La pellicola racconta la storia di Rémi, un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto assieme alla dolce e affettuosa signora Barberin, viene affidato a un musicista di nome Vitalis. L’artista, impegnato in una serie di concerti in giro per la Francia, porta con sé il bambino, assieme a una scimmietta, Joli-Coeur, e un cane, Capi. Attraverso quest’insolito viaggio, il piccolo avrà modo di scoprire le sue origini.

Remi: il cast

Accanto a Maleaume Paquin nel ruolo di Rémi, nel cast troviamo anche Daniel Auteil (Vitalis), Jonathan Zaccaï (Jérome Barberin), Ludivine Sagnier (Madame Barberin), Albane Masson (Lise), Jacques Perrin (Rémi anziano), Virginie Ledoyen (Madame Harper), Simon Armstrong (Signor Driscoll), Nicola Duffett (signora Driscoll), Jérôme Cachon (brigadiere Ernest), Nicholas Rowe (James Milligan) e Zoe Boyle (Mary Milligan).

Remi: cinque curiosità sulla pellicola

1. Remi: le variazioni del regista rispetto al libro

Antoine Blossier ha dichiarato di aver fatto una serie di variazioni rispetto alla trama del romanzo di Hector Malot. Tra queste, la più vistosa è stata sicuramente la scelta di dotare il suo Rémi di una voce eccezionale, trasformandola in uno dei punti forti del personaggio.

2. Remi: animali di talento

Gli animali scelti per i ruoli di Capi e Joli-Coeur non sono animali qualunque. Il primo è un Border Collie da circo, mentre la scimmia cappuccina è un’attrice provetta, già apparsa nell’adattamento televisivo dell’opera accanto a Pierre Richard.

3. Remi: la tempesta, la scena più complicata da girare

A detta di regista e attori, la scena più complicata da girare è stata, senza dubbio, quella della tempesta in Inghilterra. Ultimata in studio in tre giorni, ha richiesto un lungo training pregresso e quintali di neve. Oltre che un particolare sforzo da parte degli attori. Il risultato, tuttavia, è stato spettacolare.

4. Remi: una pioggia di comparse

Blossier non si è fatto bastare un cast già particolarmente nutrito. Ha richiesto che sul set fossero presenti anche 800 comparse e gli uomini dovevano portare categoricamente la barba lunga.

5. Remi: riprese made in France

Il set della pellicola si è mosso, prettamente, tra location francesi. Nei primi mesi, le riprese si sono distribuite tra Penne, Cordes-sur-Ciel, Castelnau-de-Montmiral, Tolosa e Castelnaudary. Per spostarsi, dopo settimane, a Parigi e agli Studios di Épinay sur Seine.