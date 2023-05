Tampone positivo, Evenepoel escluso dal Giro d’Italia: Covid e ciclismo, cosa sta succedendo

Il Giro d’Italia perde la maglia rosa. Remco Evenepoel, in vetta alla classifica generale, è stato costretto al ritiro dopo essere risultato positivo al Covid. Il fuoriclasse belga, campione iridato, ha ricevuto la notizia nella serata di domenica 14 maggio, dopo aver vinto la crono Savignano-Cesena che gli aveva restituito la maglia rosa, percorsa alla velocità di 50,724 km/h, con la pioggia.

World Champion and #Giro maglia rosa @EvenepoelRemco is out of the race after testing positive to Covid-19. pic.twitter.com/FK0B1cnvTT — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 14, 2023

Evenepoel: «Ho il cuore spezzato, non vedevo l’ora di competere nelle prossime due settimane»

A dare la notizia della positività di Evenepoel, e dunque del ritiro, è stata la sua squadra, la Soudal Quick-Step. Il 23enne campione del mondo, alla sua seconda apparizione al Giro d’Italia, aveva vissuto una grande prima settimana nella Corsa Rosa. «Ho il cuore spezzato, e con questa tristezza devo annunciare che lascio il Giro dopo che un test di routine della squadra ha dato sfortunatamente un risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale, e non vedevo l’ora di competere nelle prossime due settimane. Io non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che hanno fatto così tanti sacrifici pet il Giro. E sono orgoglioso di lasciare il Giro con due tappe vinte e quattro maglie rosa. Grazie mille», ha scritto Evenepoel sui social.

Il nuovo leader della classifica generale diventa così il gallese della Ineos Ineos Grenadiers Geraint Thomas, che ha 2″ di vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ora favorito per la vittoria finale, e 5″ sul compagno di squadra Tao Gheoghegan Hart.

Da Filippo Ganna a Giulio Ciccone, i corridori che per colpa del Covid hanno dovuto dire addio al Giro

Il Covid priva dunque il Giro di uno dei suoi grandi protagonisti, amatissimo dagli appassionati. Il problema è che i ritiri per positività al coronavirus non sono iniziati con quello del Campione del mondo, né probabilmente termineranno con il suo addio. Assieme a Evenepoel ha salutato anche il veterano Rigoberto Uran della EF Education Easypost: per lui leggeri sintomi influenzali. Il Covid aveva soprattutto già fermato anche il big italiano Filippo Ganna, re delle crono risultato positivo al Covid dopo aver accusato lievi sintomi influenzali nelle ore successive alla tappa di Campo Imperatore di venerdì 12 maggio.

Il caso di Ganna aveva fatto seguito a quelli del francese Clément Russo (Team Arkéa-Samsic) e dei giovani italiani Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) e Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). Prima dell’inizio della gara, sempre a causa del Covid era stato costretto a rinunciare al Giro d’Italia Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), risultato positivo il 25 aprile, a pochi giorni dalla partenza: sarebbe stato l’unico italiano con qualche velleità di classifica. Stessa sorte per Tobias Foss, Robert Gesink e Jos van Emden della Jumbo-Visma, costretta a correre ai ripari chiamando dei rincalzi all’ultimo.

I protocolli di sicurezza sono saltati, ma le squadre continuano a testare in autonomia i ciclisti

Che cosa sta succedendo nel ciclismo, dove ancora i corridori – anche asintomatici e dunque in grado di competere – vanno a casa per una positività al Covid, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la fine dello stato di emergenza sanitaria globale dichiarata il 30 gennaio 2020? Con il gruppo fermo per il primo giorno di riposo, l’argomento di discussione attorno al Giro d’Italia non può essere che questo. Innanzitutto, anche nel ciclismo la federazione mondiale ha cancellato tutti i protocolli introdotti nello sport nel 2020, alla ripresa delle competizioni dopo lo scoppio della pandemia. Tra l’altro i test antigenici, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, erano stati introdotti in anteprima proprio dal Giro 2020 per permettere uno screening rapido della carovana e, eventualmente, procedere con i tamponi molecolari in caso di positività o esito dubbio.

Nelle edizioni 2020, 2021 e 2022, erano stati rispettati ferrei controlli di sicurezza. Al di là della salute degli atleti, c’era da salvaguardare i risultati ottenuti sui pedali. E lo stesso si erano verificati casi. Mascherine ovunque tranne che in gara; puntuale sanificazione di stanze d’albergo, ammiraglie e pullman; quarantena in caso di positività: niente di tutto questo è previsto nel mondo del ciclismo, come non è più previsto in altri sport. Tuttavia, il Giro ha appena salutato il suo principale protagonista per una positività al Covid, a seguito di test di routine. Com’è possibile? Anche se l’Unione ciclistica internazionale ha cancellato qualsiasi obbligo di tampone, le singole squadre continuano tuttavia a effettuarli, in autonomia, senza dover per forza comunicare i risultati all’Uci e agli organizzatori, cosa che però accade per una regola non scritta. Insomma, saltati i protocolli di sicurezza la carovana rosa si comporta (comprensibilmente) come se fossimo nel 2019, ma le squadre continuano a testare i loro atleti come se fossimo in piena pandemia. E questi sono i risultati.