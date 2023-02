Relitto in Olanda, abiti da sposa e libri di lusso esposti in un museo

Mare del Nord, anno 1660. Sulla Texel Road, rotta commerciale a largo dell’Olanda, una nave mercantile affonda per via di una forte tempesta, perdendo fra le onde il suo carico di lusso. Oggi, quasi quattro secoli dopo, quei tesori sono protagonisti di una mostra al Kaap Skil Museum di Oudeschild, nel nord dei Paesi Bassi. Si tratta della Palmwood, imbarcazione che deve il suo nome al legno di palma utilizzato per realizzare lo scafo, ancora oggi priva di un’identità precisa. Scoperto già nel 2010, soltanto quattro anni dopo il relitto ha rivelato il suo carico oggi esposto fra le sale del museo. A bordo libri rilegati in oro e stoffe pregiate, tra cui un abito nuziale con intarsi in argento. Unico nel suo genere, potrebbe rivelare i segreti della moda in quell’epoca.

LEGGI ANCHE: Tesoro nazista in Olanda segnalato da una vecchia mappa: arrivano in migliaia

Abiti da sposa e libri in oro, il prezioso carico del relitto in Olanda

Fiore all’occhiello del carico della Palmwood sono due abiti femminili, al sicuro in teche con azoto pressurizzato che ne previene il deterioramento. Unici esemplari al mondo ben conservati, sono un eccellente esempio di alta moda del Seicento. Il primo, interamente in seta damascata, comprende un corpetto, maniche a sbuffo e una gonna a pieghe che richiama la moda dell’Europa occidentale del 1620. Gli esperti ritengono che le donne dell’epoca fossero solite indossarlo per gli impegni di tutti i giorni con una sottogonna e ornarlo con nappe di seta e bottoni in oro e argento. Oggi si presenta con più colorazioni, che vanno dal crema al rosso e al marrone, ma i curatori della mostra sostengono si tratti di una mutazione del tempo. Probabilmente i coloranti originali hanno ceduto alla salinità e all’umidità, come dimostrano alcune macchie nella zona del petto.

Ancor più prezioso invece il secondo vestito, un abito nuziale con intarsi in argento. Ritrovato in più parti, tra cui il corpetto e la gonna, presenta un motivo che richiama due cuori intrecciati fra loro oltre a veri e propri dischi in argento cuciti direttamente sulla stoffa. «È incredibile quello che abbiamo fra le mani», ha detto alla Cnn Alec Erwig, curatore della mostra e restauratore. «Si tratta di uno degli abiti più straordinari che una donna dell’epoca avrebbe potuto mai indossare». L’abito è oggi di color marrone, ma in origine era probabilmente crema o giallo. Oramai sbiaditi e deteriorati, ma comunque visibili, tutti gli intarsi in metallo pregiato per via della salinità marina. «Potrebbero essere gli unici due vestiti seicenteschi al mondo», ha detto Maarten van Bommel, docente ad Amsterdam. «È davvero emozionante».

LEGGI ANCHE: Olanda, scoperto un forte romano edificato dall’imperatore Caligola

Il tesoro comprende rilegature in oro, set di trucchi e coppe in argento

Assieme ai due abiti, i sommozzatori hanno rinvenuto calze di seta, una vestaglia in velluto rosso e un corpetto in broccato dello stesso colore. Quest’ultimo, conservatosi nei minimi dettagli, era probabilmente parte di un abito intero che comprendeva una gonna a tinta unica. Ancora visibili persino le impronte dei rinforzi in osso di balena che servivano a modellare il capo in base alla corporatura. La vestaglia in velluto è probabilmente di origine mediorientale, dato che alcuni esperti pensano richiami la moda ottomana. Il colore rosso brillante, che all’epoca si ricavava dagli insetti, rappresentava un vero lusso nel XVII secolo, ad appannaggio esclusivo delle classi più facoltose. Fra i legni del relitto, gli archeologi hanno anche trovato un set di trucchi con i resti di uno specchietto da tavolo e di un pettine.

La mostra del Kaap Skil Museum olandese comprende anche 32 libri con rilegatura in pelle dorata, rivenuti all’interno di alcune casse fra la sabbia. Si tratta dei resti di un’importante biblioteca dell’epoca, contenente manoscritti provenienti da Germania, Francia, Polonia e Inghilterra. Il più prezioso reca un timbro con lo stemma reale degli Stuart e risale probabilmente al XVI secolo. Accanto ai tomi c’erano anche i frammenti di una coppa in argento, forse giunta da Norimberga, e un coperchio con l’effigie del dio Marte. Il relitto della Palmwood potrebbe però essere solo parte di un immenso tesoro che ancora oggi giace sul fondo del Mare del Nord. Gli esperti ipotizzano la presenza di circa mille imbarcazioni nell’area, da sempre soggetta a tempeste molto spesso violente. Ad oggi le missioni di ricerca ne hanno individuate appena 40, tanto che ci si aspettano nuove scoperte già nel corso dell’anno.