La cristianità blasfema e ipocrita della destra al potere

Ci sono due tipi di cattolici che fanno politica: alla prima appartengono quelli come Matteo Renzi, praticante, che va a messa ogni domenica con la famiglia e che è cresciuto tra i boy scout, assorbendo la pratica pedagogica dell’insegnare qualunque cosa a chi non la sa; quelli come Rosy Bindi, a lungo impegnata nell’Azione cattolica dove, dopo la militanza giovanile, è stata vicepresidente per molti anni; quelli come Marta Cartabia, portavoce della realpolitik targata Comunione e liberazione; e quelli come Sergio Mattarella, l’ultimo esponente del cattolicesimo democratico e sociale. Esemplari in via di estinzione, nella tradizione degli Sturzo, dei De Gasperi, dei La Pira, dei Moro, all’ascolto di papa Francesco, che esortava: «State in mezzo agli uomini comunicando, nel vostro stile di vita, quell’umanesimo che affonda le sue radici nel cristianesimo». Nella seconda categoria ci sono i soi-disant cattolici, che comunicano la loro “cattolicità” con stili di vita davvero bizzarri: i tipi come Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Lorenzo Fontana, quei politici che si sentono più cattolici di tutti, il non plus ultra dei cattolici, perché se lo dicono da sé; quelli che vedono il loro cattolicesimo insidiato dagli immigrati, portatori pericolosi di altre confessioni, dalle lobby Lgbt che attentano alla sacralità della famiglia, e per i quali la religione è “instrumentum regni” (letteralmente “strumento di regno”, dunque “di governo”), locuzione negativa – fanno finta di non saperlo – che viene usata per esprimere la strumentalizzazione della religione da parte dei politici come loro, che la usano come mezzo di controllo delle masse, per conseguire i loro scopi.

Convivono senza essere sposati, due sono pluri separati e divorziati

Mentre i primi vivono la loro religiosità in modo privato, senza mai farne oggetto di propaganda, gli ultimi quattro non fanno che sbandierarla, soprattutto nei comizi. Escluso Fontana, Meloni, Berlusconi e Salvini convivono senza essere sposati, due sono pluri separati e divorziati, come si è visto anche durante il giuramento del nuovo governo, quando si sono presentati con figli, figlie, compagni e compagne al seguito: eppure non fanno che richiamarsi ai valori della famiglia tradizionale (che loro, evidentemente, sono esentati dall’applicare) e all’universalità della croce cristiana, mentre agitano rosari, presepi, Madonne di Medjugorje. Fontana ha avuto il cattivo gusto di sfruttare papa Francesco nel discorso sconclusionato del suo insediamento a presidente della Camera, dove l’imparzialità sarebbe stata il primo requisito richiesto, visto che dovrà assicurare il buon andamento di una istituzione che rappresenta tutti, non solo i bigotti come lui. Questo è un elenco parziale delle confessioni religiose attualmente praticate in Italia, regolate dall’articolo 8 della Costituzione, che Fontana farebbe bene a rileggersi («Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge»): protestanti, ebrei, valdesi, avventisti, battisti, ortodossi, buddisti, apostolici, induisti, musulmani, testimoni di Geova più un bel 20 per cento di atei.

Collezionano fidanzate e famiglie allargate come quelle odiate “arcobaleno”

Come l’elettorato di destra possa dar credito a questi campioni, che privatamente vivono come quelli che loro chiamano «i deviati di sinistra», collezionando fidanzate, in famiglie allargate che somigliano parecchio a quelle odiate “arcobaleno“, ma che in pubblico non fanno altro che nominare invano Dio, Patria e Famiglia, facendosi inquadrare a qualche funerale mentre fanno la comunione, è uno dei misteri del cinismo vincente delle destre. Che non si vergognano di nulla, e che trovano perfettamente coerente con la loro idea di cattolicesimo sbarrare i confini ai poveri che scappano dalle guerre e cercano una vita migliore, alimentare il razzismo verso quelli che secondo loro sono “diversi”, per il colore della pelle o l’orientamento sessuale, o dichiarare di non battezzare i figli perché «sceglieranno da soli quando sono grandi la religione che preferiscono».

Fontana rende odiosa la religione cattolica agli occhi degli stessi cattolici

Alfieri della religione-superstizione, questi tipi di politici conoscono bene la natura della maggior parte di quelli che li hanno votati e, lungi dal cercare di fornire loro strumenti per evolvere, li lasciano cuocere nelle credenze più bacchettone, nell’ignoranza, nella superficialità. Lorenzo Fontana è campione di autogol nel rendere odiosa la religione cattolica agli occhi degli stessi cattolici, ai quali lui si propone sempre come esempio; un vero paradosso per questo guerriero crociato: sembra solo lui a combattere contro la scandalosa secolarizzazione del mondo, si espone fino al ridicolo, mentre sarebbe saggio che la devozione alla Madonna, cui dedica quotidianamente 50 Ave Maria, la vivesse privatamente, se davvero ci crede, riflettendo sulla distonia delle sue posizioni anti evangeliche, e andasse poi a confessarsi. Nessuno chiede a questi politici un impegno religioso, né chiederebbe loro un conseguente comportamento coerente se loro, per fame di voti, non sbraitassero nei comizi queste dichiarazioni di fede.

Chi non ha votato Meloni & C. non vuole ritrovarsi degli ultras fanatici dell’autarchia religiosa

Chi glielo fa fare, se poi vengono messi di fronte alla loro ipocrisia? Si preferirebbe uno Stato laico, libero da qualunque indirizzo confessionale (ci sono già le teocrazie islamiche a turbarci, ci mancano solo quelle meloniane e leghiste) ma non c’è verso: la destra italiana, la solita vecchia destra mangiapreti e anticlericale, sfrutta ancora l’Italia provinciale nello stesso modo in cui la Democrazia cristiana sfruttava quella del Dopoguerra, che aveva paura del comunismo e votava un partito che nel nome aveva astutamente infilato un aggettivo rassicurante: nel più assoluto disprezzo delle persone con un po’ di senno, strumentalizzano la religione, il Natale, il rosario, gli ex voto di cui riempiono le pareti alle loro spalle quando vengono ripresi dalla tivù, trasmettendo un’idea di cristianità blasfema, tanto esibita quanto più fasulla. L’ennesimo motivo, insieme a molti altri, che dimostra quanto la maggioranza ora al potere sia adatta a governare più che altro gli italiani che la pensano come lei: Meloni & C. devono andare a scuola di tolleranza e soprattutto devono imparare che se si vincono le elezioni con il 44 per cento dei voti, c’è poi il resto di chi non li ha votati che avrebbe il diritto di sentirsi rappresentato, possibilmente non da ultras fanatici dell’autarchia religiosa.