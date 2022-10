L’esplosiva relazione extraconiugale in parlamento e le altre pillole del 10 ottobre

«Con l’avanzare dell’età sono evidenti i cambiamenti che condizionano lo stato di salute del cavo orale e compromettono la masticazione e di conseguenza l’adeguata nutrizione oltre alla fonazione e all’estetica, il 10 ottobre torna la Giornata nazionale dell’igienista dentale», si legge nei siti dedicati alla salute. Sembra un messaggio scritto per Silvio Berlusconi. Chi si ricorda di Nicole Minetti? Professione: igienista dentale. E divenuta consigliere della Regione Lombardia, sotto le bandiere di Forza Italia. In 14 città italiane gli igienisti dentali Aidi saranno a disposizione della cittadinanza per consigliare strumenti e tecniche ad hoc per un’igiene orale adeguata a ogni fascia d’età e attenta alle differenti condizioni fisiche e di salute. Quest’anno, sottolineano, «particolare attenzione sarà rivolta all’intercettazione precoce del diabete. Chi soffre di diabete presenta, infatti, un aumentato rischio di infiammazioni gengivali, correlato alla quantità di zuccheri nel sangue e, in modo bidirezionale, la presenza di malattia parodontale può aggravare il diabete. Grazie alla nuovissima App Aidi, sarà possibile compilare un questionario per scoprire il proprio rischio di sviluppare il diabete».

Putin e il Cavaliere, un dubbio

Ma siamo sicuri che Silvio Berlusconi non abbia fatto gli auguri a Vladimir Putin per il suo 70esimo compleanno?

La situazione politica è gravida di conseguenze

Dicono che la famiglia è unita. Unitissima. E ora che sono passate le elezioni, tutto deve scorrere liscio. Però c’è chi dice che un’avventura rovinerà il panorama idilliaco. La situazione politica è gravida di conseguenze. Tipo una relazione extraconiugale tra un parlamentare “tutto casa e chiesa” e una esponente dell’opposizione. Chi sarà mai?

Truss, la premier che spegne

Liz Truss, nuovo primo ministro britannico, dopo i disastri combinati tra economia e finanza ha detto che la lotta al rincaro energetico va fatta «spegnendo i riscaldamenti». Intanto, come dicono a Londra, «Truss appena ha cominciato ha dato prova della sua capacità: si è spenta la regina Elisabetta II».

Scannapieco? È sostenibile

Arriva l’evento centrale del Festival dello sviluppo sostenibile 2022 organizzato dall’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile: sarà dedicato al tema della giusta transizione verso fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, nel quadro delle iniziative europee per affrontare il cambiamento climatico e la crisi globale generata dalla pandemia ed esacerbata dalla guerra in Ucraina. Durante l’evento sarà presentato un quaderno Asvis sulla “Transizione ecologica giusta”. Tutto questo accadrà nel Palazzo delle Esposizioni situato nella romana via Nazionale nella mattinata del 12 ottobre, data scelta strategicamente: è il giorno che precede l’insediamento del nuovo parlamento. Tra gli interventi: Marina Sereni, ancora in carica come vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, quindi i presidenti Asvis Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il presidente dello Un Sustainable Development Solutions Network Jeffrey Sachs, e l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Dario Scannapieco. Da sottolineare: interverranno i corrispondenti della Rai dall’estero per raccontare la situazione delle diverse nazioni.

Che fine ha fatto Gaia De Laurentiis?

Con Mariano Rigillo in veste di nuovo direttore artistico, il Teatro Ciak di Roma è pronto a ripartire con una stagione all’insegna di proposte di qualità e nomi prestigiosi. A dare il via al calendario degli spettacoli sarà una commedia dai dialoghi serrati con Gaia De Laurentiis e Fabrizia Sacchi, protagoniste con Cecilia Guzzardi e Alessandro Blasioli di Dove ci sei tu di Kristen Da Silva, traduzione di Monica Capuani, per la regia di Enrico Maria Lamanna, sabato 15 e domenica 16 ottobre. Le sorelle Glenda (Sacchi) e Suzanne (De Laurentiis) vivono in una tranquilla fattoria sull’isola di Manitoulin, in Canada, mantenendosi con la vendita delle loro famosissime marmellate. Sono due personaggi diametralmente opposti: la prima è una compita e apparentemente seriosa donna di campagna, mentre la seconda è uno spirito libero che manifesta di continuo la sua voglia di divertirsi ancora. Le loro solite preoccupazioni, come quella di spiare il prestante e giovanissimo vicino veterinario e il prepararsi per la visita della figlia adulta di Suzanne, Beth, sono complicate da un segreto che le sorelle non possono più nascondere. Anche Beth ha un segreto che ha tenuto nascosto a lungo alla madre, con la quale ha un rapporto burrascoso, e alla zia. Per le tre donne sarà il momento della verità. Per venire a patti con sé stesse, con le proprie fragilità. Evviva.