Regole anti-Covid, cosa cambia (o potrebbe cambiare) dall’1 febbraio

Messa alle spalle l’elezione del presidente della Repubblica, il governo torna al lavoro per gestire la quarta ondata della pandemia. Domani, tra certezze e nodi da sciogliere, il Consiglio dei Ministri si riunisce infatti per varare nuovi provvedimenti. Si va verso la proroga dell’uso della mascherina all’aperto e dello stop alle discoteche. Dall’1 febbraio, altra certezza, si riduce la durata del certificato verde, mentre dal 15 del mese entra in vigore per gli over 50 l’obbligo di Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Covid, per rientrare a scuola non servirà il test negativo

Nelle scuole (di ogni ordine e grado), gli studenti in regime di autosorveglianza sanitaria e in possesso del Super Green Pass potranno rientrare in classe senza mostrare il certificato medico e il risultato negativo del test. A doverlo portare saranno solo gli studenti effettivamente contagiati. Parte così la semplificazione nelle scuole, probabilmente con un un allineamento delle elementari alle stesse regole che valgono per le superiori per la didattica a distanza.

Covid, discoteche ancora chiuse

La chiusura delle discoteche si interrompe in teoria il 31 gennaio. Ma il divieto di scendere in pista da ballo dovrebbe essere prorogato, così come quello di organizzare feste, concerti o altri eventi che prevedano assembramenti all’aperto. Il Cts vorrebbe prolungare il provvedimento per un altro mese, possibile il compromesso della riapertura fissata al 15 febbraio.

Covid, proroga per la mascherina all’aperto

Domani scade anche l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. La proroga è pressoché certa e, comunque, a prescindere dal rinnovo del provvedimento cambierebbe poco: oggi sono appena tre le regioni nella fascia a più bassa intensità di colorazione, ovvero Umbria, Molise e Basilicata.

Covid, le possibili novità per il sistema dei colori e il bollettino

A proposito di colori, il sistema introdotto dal governo Conte nell’autunno dovrebbe essere presto dismesso. A eccezione della zona rossa: le altre colorazioni rimarrebbero, ma solo a fini informativi, senza cambiamenti sostanziali nella vita delle persone. Da valutare le effettive restrizioni da adottare nelle regioni d’Italia in rosso. Un’altra novità potrebbe essere legata al bollettino, in particolare al calcolo dei ricoveri: chi entra in ospedale per altre patologie e risulta positivo al tampone, potrebbe presto non essere più conteggiato nei “ricoveri Covid”.

Covid, le multe per gli over 50 non vaccinati

Dall’1 febbraio scattano le multe per gli over 50 che non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino. Al momento sono circa 1,6 milioni: pagheranno la sanzione di 100 euro una tantum decisa dal governo. Dal 15 febbraio, invece, per gli over 50 entra in vigore l’obbligo di Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Chi sarà trovato senza il Green Pass rafforzato rischia una sanzione compresa tra i 600 e i 1.500 euro.

Covid, ridotta la durata del certificato verde

A partire dall’1 febbraio, come detto, la durata del pass vaccinale e del Green Pass da guarigione post Covid sarà ridotta da nove a sei mesi: chi non ha ancora ricevuto il booster dovrà dunque affrettarsi a farlo. A proposito di lasciapassare sanitario, da martedì servirà per ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio.

Covid, viaggiare sarà più facile

Importanti cambiamenti anche per chi viaggia o ha intenzione di farlo. Dal martedì 1 febbraio, per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea che entrano in Italia sarà sufficiente il Green Pass senza obbligo di tampone nelle 48 prima di intraprendere il viaggio.