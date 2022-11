Regno Unito, lancia uova contro re Carlo III e Camilla: arrestato

Una semplice passeggiata a York, cittadina britannica nel nord dell’Inghilterra, si è trasformata in un evento mediatico. Un uomo ha lanciato per protesta una manciata di uova contro re Carlo III e la regina consorte Camilla, arrivati in visita in città. Tutto è accaduto in pochi attimi. Mentre il nuovo re e la moglie erano a pochi metri dai cittadini di York, non tutti intenzionati a manifestare il proprio amore per la Corona, è partita una pioggia di uova. Uno, due, tre tentativi, senza mai colpire i reali prima di essere fermato e arrestato. Il manifestante ha agito tra la folla approfittando della visita, organizzata per l’inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II.

La protesta dell’uomo: «Paese costruito sul sangue degli schiavi»

Dopo il lancio del primo uovo, la folla ha iniziato a urlare contro il manifestante. «Vergognati», hanno gridato molti dei presenti, mentre altri tenevano cartelli contro il re e lo stesso uomo ha urlato: «Questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi». Nonostante il triplo tentativo da media distanza, le uova non sono andate a segno. Sono prontamente intervenuti poi 4 agenti, che hanno bloccato il manifestante e lo hanno arrestato. Il tutto mentre veniva cantato anche l’inno dai cittadini presenti, che hanno intonato «Dio salvi il re». Pochi giorni fa, nel museo di Madame Tussauds, proprio la statua di re Carlo III era stata presa di mira dagli ambientalisti, che gli hanno schiacciato una torta sul viso per protesta.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC — DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022

Nel 1992 lanciate uova contro Elisabetta II

La Corona britannica non è nuova a proteste simili. Sono passati ormai trent’anni da quando fu proprio la regina Elisabetta II, a cui è stata dedicata la statua di York, a restare vittime di un lancio di uova. Un evento passato alla storia perché la regina si recò in Germania per la prima volta dopo la riunificazione e venne accolta da un clima gelido. Le poche migliaia di abitanti di Dresda presenti ad accoglierla le contestarono i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e vennero lanciate due uova.