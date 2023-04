Regno Unito, Sunak indagato per possibile conflitto d’interessi

Il premier britannico Rishi Sunak è finito sotto la lente degli investigatori inglesi per un sospetto conflitto d’interessi familiare. La Bbc racconta che il primo ministro è stato sottoposto a investigazione amministrativa a causa di una struttura di assistenza per bambini. Quest’ultima, infatti, sarebbe oggetto di progetti legislativi del governo Sunak ma all’interno è la moglie di Sunak, Akshata Murthy, ad aver diversi interessi d’affari che non sarebbero emersi fino ad ora. Sembra che ad oggi non ci siano ipotesi di reato e non siano coinvolti organi di polizia o giudiziario. L’iniziativa sarebbe partita da un organismo parlamentare indipendente, che controlla ogni aspetto in casi simili per scovare violazioni delle regole e valutare gli standard di comportamento degli elementi del governo.

L’opposizione ha chiesto una verifica formale

Il fascicolo è arrivato nelle mani dei labour. Il partito d’opposizione ha portato il dossier di fronte all’ufficio del Commissioner for standards, chiedendo un’ispezione formale. E la verifica è partita, secondo la Bbc, che ha parlato dell’annuncio della struttura, guidata da un’alta funzionaria. Un portavoce del Commissioner ha spiegato che «si tratterà di stabilire se la dichiarazione sugli interessi personali e familiari presentata a suo tempo da Rishi Sunak sia stata aperta e franca». Da Downing Street sono certi che il verdetto sarà favorevole e sembra che né il premier né la moglie Akshata Murty siano in ansia per la verifica. Dal 2015, cioè da quando è stato eletto deputato, fino ad oggi, Sunak ha sempre negato ogni violazione che gli è stata contestata.

Il Sun: «Sunak aveva dichiarato tutto»

Il giornalista Harry Cole del Sun, ha scritto sulle pagine del quotidiano e su Twitter che Sunak aveva già dichiarato agli uffici che la moglie aveva una quota di minoranza nella struttura in questione. Cole ha anche pubblicato la lettera.