Regno Unito, si cerca il “Re” dell’isola di Piel e del suo pub

Cambio vita, divento re. Si potrebbe riassumere così l’opportunità prospettata dal comune di Barrow-in-Furness, che sta cercando una persona a cui affidare la gestione dell’isoletta di Piel, a poche centinaia di metri dalle coste della Cumbria meridionale: secondo una tradizione che dura da secoli, infatti, al gestore del piccolo pub dell’isola viene attribuito anche il titolo di “King of Piel”. Anche per questo, riporta la Bbc, si sono fatte avanti quasi 200 persone da tutto il mondo.

Isola di Piel, i compiti di chi vince il concorso

L’isola di Piel ha una superficie di appena 20 ettari e si trova nella Baia di Morecambe, a poche centinaia di metri dalla punta meridionale della penisola di Furness. In questa isoletta si trovano il rudere di un antico castello, sei cottage per le vacanze, un camping e il pub Ship Inn, attivo dal 1836. Come specificato dal bando pubblicato, la persona che verrà scelta dovrà, oltre a gestire il pub con un contratto di concessione decennale dalla circoscrizione di Barrow, provvedere alla «manutenzione dei terreni dell’area circostante e alla gestione del campeggio e dei suoi servizi igienici e delle sue docce».

Isola di Piel, perché il gestore del pub è anche il “re”

Nel 1487 sull’isola di Piel arrivò un ragazzino di 10 anni, Lambert Simnel, che aveva al seguito un piccolo esercito: nell’ambito di una guerra di successione, era stato spacciato per Edoardo di York (in realtà morto durante la sua prigionia nella torre di Londra) e “incoronato” come Edoardo VI in Irlanda. Il tentativo di usurpare il trono, guidato da John de la Pole, si risolse in un niente di fatto. Ma è grazie a esso che è nata la scherzosa tradizione di attribuire al gestore dello Ship Inn il titolo di Re (o Regina) di Piel. All’interno del locale è presente tra l’altro un grande trono in legno di quercia: l’incoronazione del prescelto avverrà versando dell’alcol sulla sua testa.

Isola di Piel, si può raggiungere a piedi con la bassa marea

Il consigliere comunale Frank Cassidy ha fatto sapere che l’annuncio per il nuovo manager è stato pubblicato dai media di tutto il mondo, mentre il suo collega Derek Gawne ha dichiarato che finora le manifestazioni di interesse sono arrivate da ogni parte del globo, compresa l’Africa. L’isola di Piel, che è un santuario per numerose specie di uccelli, si può raggiungere in traghetto da Roa Island oppure anche a piedi e in auto, quando c’è la bassa marea, da Walney Island.