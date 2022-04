Regno Unito, sanzioni per le figlie di Putin e Lavrov

Il Regno Unito ha deciso di sanzionare le figlie di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, così come l’unica figlia del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ovvero Yekaterina Sergeyevna Vinokurova. Le misure, riferisce il Foreign Office in una nota, sono state assunte in coordinamento con gli Stati Uniti, per punire «gli stili di vita sontuosi della cerchia ristretta del Cremlino». Le misure, spiega il Foreign Office, comprendono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni delle tre donne. «Ciò fa seguito alla sanzione da parte del Regno Unito nei confronti di Polina Kovaleva, la figliastra di Sergey Lavrov, il 25 marzo», si può leggere sul sito web del ministero. «Le sanzioni imposte dal Regno Unito e dai suoi partner internazionali stanno avendo conseguenze profonde e dannose per la capacità di Putin di fare la guerra, con 275 miliardi di sterline (il 60 per cento delle riserve estere di denaro russo) attualmente congelati».

Yekaterina, l’unica figlia di Lavrov

Yekaterina Sergeyevna Vinokurova (foto in alto) è nata nel 1982 a New York, dove il padre Sergei Lavrov era inviato come consigliere sovietico dell’Onu. Ha trascorso tutta la sua giovinezza nella Grande Mela, studiando prima alla Dwight School di Manhattan e poi laureandosi in scienze politiche alla Columbia University. Poi si è trasferita a Londra, dove ha conseguito un master alla London School of Economics. Yekaterina Sergeyevna Vinokurova ha lavorato per una decina di anni per la casa d’aste Christie’s e successivamente ha fondato Smart Art, società intermediaria tra collezionisti e artisti. È sposata con Alexander Vinokurov, comproprietario della società di investimento privata Marathon Group e maggiore azionista di Magnit, uno dei più grandi rivenditori di generi alimentari della Russia. La coppia, che vive perlopiù a Mosca, ha tre figli.

Polina, la “figliastra” già sanzionata

La “figliastra” di Lavrov a cui fa riferimento il Foreign Office è invece la 26enne Polina Kovaleva: è figlia di Svetlana Polyakova, ovvero la storica amante del ministro degli Esteri russo, che da mezzo secolo è sposato con Maria, madre della già citata Yekaterina. Potrebbe essere figlia biologica di Lavrov, ma non ci sono certezze. Polina ha a lungo documentato la sua lussuosa vita su Instagram, che si può permettere nonostante sia disoccupata (dopo un master all’Imperial College di Londra). Insieme alla madre, oltre a un appartamento in Kensington High Street da 4,5 milioni di sterline, condividerebbe anche un appartamento a Mosca, valutato almeno 6 milioni di dollari, e una dacia nella regione di Mosca.