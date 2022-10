Regno Unito, Rishi Sunak si candida ufficialmente per Downing Street

L’ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha formalizzato la sua attesa discesa in campo formale per la successione a Liz Truss come leader della maggioranza Tory, che proprio in questa corsa l’aveva battuto un mese e mezzo fa. In un messaggio, il parlamentare 42enne si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche «a rimettere in sesto l’economia» in un momento difficile di crisi, «all’insegna della competenza e dell’integrità».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis. That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister. I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

BoJo, la vacanza ai Caraibi finita in anticipo

Al momento non ha trovato conferma l’ipotesi di un’intesa conciliatoria con il suo potenziale rivale numero uno, l’ex premier Boris Johnson, tornato ieri frettolosamente dalla Repubblica Dominicana, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo uno dei suoi sostenitori, il ministro Jacob Rees-Mogg, BoJo intende anzi ancora candidarsi alle leadership Tory. Ma è una corsa contro il tempo: servono infatti 100 endorsement tra i 357 deputati conservatori per essere ammessi alla gara.

Johnson è alla ricerca di endorsement

Sunak si è rafforzato nelle scorse ore, superando abbondantemente il quorum di 100 endorsement, tra i quali non sono mancati quelli di ex johnsoniani di spicco come Dominic Raab o Steve Barclay, così come di figure chiave dell’ultradestra pro Brexit come l’emergente ministra d’origini africane Kemi Badenoch o il viceministro Steve Baker. Johnson, rientrato in anticipo ma non ancora entrato formalmente in lizza, poteva contare fino a ieri su poco meno di cinquanta dichiarazioni pubbliche di sostegno. L’altra possibile candidata, Penny Mordaunt, è invece ferma a 23.

La carriera (non solo politica) di Rishi Sunak

Nato a Southampton il 12 maggio 1980, da genitori indù emigrati dall’Africa orientale, Sunak è stato il ministro delle Finanze del secondo governo Johnson. Laureato in Filosofia ed Economia al Lincoln College di Oxford, ha lavorato prima per Goldman Sachs e poi come partner presso la società di gestione del fondo speculativo The Children’s Investment Fund Management. In seguito, insieme a un gruppo di ex colleghi, ha fondato la società di hedge fund Theleme Partners. Sostenitore della Brexit, è stato eletto alla Camera dei comuni nel 2015 nel collegio di Richmond. Rieletto deputato nel 2017, all’inizio del 2020, nell’ambito di un rimpasto di governo, è stato promosso al ministero delle Finanze. Il 5 luglio 2022 le dimissioni. Per quanto riguarda la vita privata, Sunak è sposato con Akshata Murthy, figlia ed ereditiera del miliardario indiano Nagavara Ramarao Narayana Murthy, fondatore di Infosys: la coppia ha due figlie.