Regno Unito, al via il programma di addestramento dei soldati ucraini

È arrivato nel Regno Unito il primo contingente di un migliaio di soldati ucraini, che saranno addestrati nell’ambito di un programma di Londra per aiutare l’Ucraina, sotto attacco da parte della Russia dal 24 febbraio: il programma, che arriverà ad addestrare fino a 10 mila ucraini nei prossimi mesi, è rivolto a volontari con esperienza militare poca o nulla.

«Questo nuovo ambizioso programma di addestramento è la fase successiva del sostegno del Regno Unito alle forze armate dell’Ucraina nella loro lotta contro l’aggressione russa», ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che ha accolto il contingente. «Utilizzando l’esperienza di livello mondiale dell’esercito britannico, aiuteremo l’Ucraina a ricostruire le sue forze e ad aumentare la sua resistenza mentre difende la sua sovranità e il diritto di scegliere il proprio futuro». Ogni corso durerà alcune settimane e sarà tenuto da elementi della 11th Security Force Assistance Brigade.

The UK-led training programme in support of the Armed Forces of Ukraine has begun at MOD sites across the UK 🇬🇧🇺🇦

Read the full story: https://t.co/IMsiWENTBU#StandWithUkraine

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022