Regno Unito, apre il primo negozio dedicato alla vendita di prodotti per il ciclo mestruale

Continua la battaglia di Binti International contro la stigmatizzazione del ciclo mestruale. Da qualche giorno, la non profit ha aperto il primo charity shop del Regno Unito dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento e a garantire piena accessibilità ad assorbenti e dispositivi sanitari. La scelta della sede non è stata casuale: Walton, nel Surrey, è stato il primo comune in Inghilterra a fornire gratuitamente scorte di prodotti per l’igiene intima femminile in oltre 55 siti, tra cui biblioteche, uffici, negozi, edifici pubblici e luoghi di culto. Ma non è tutto: l’amministrazione, infatti, ha deciso di aderire anche alla campagna Dignity At Work, organizzata dall’ong e finalizzata a normalizzare un tema che, nel 2022, viene ancora erroneamente percepito come un tabù.

In cosa consiste l’iniziativa di Binti International

Il progetto è nato dai risultati del report compilato da Plan International e pubblicato il mese scorso. Dai sondaggi condotti dai ricercatori su un campione di 1000 donne, è emerso che nel Regno Unito una su quattro (circa il 28 per cento) d’età compresa tra i 14 e i 21 anni fatica a gestire le spese necessarie ad acquistare tamponi, slip e coppette mestruali. Mentre il 19 per cento (più o meno una su cinque) non riesce in alcun modo a sostenerle. Ed è proprio qui che interviene Binti: col nuovo negozio, infatti, l’organizzazione fornirà alle clienti kit usa e getta gratis, offrirà la possibilità di seguire workshop tenuti da specialisti, esporrà opere d’arte sul tema e inserirà, nella sua offerta, anche alternative biodegradabili e riutilizzabili a costi contenuti. «Mettere in piedi uno spazio fisico dove poter discutere liberamente di questi argomenti ha stuzzicato la curiosità delle ragazze che, per caso, si sono trovate a passare di qui, e persino di diversi uomini», ha spiegato all’Independent Manjit K Gill, fondatrice dell’associazione.

Today on Menstrual Health Day we launch our first period charity shop! You will find all things related to periods.

Every girl deserves dignity, period.

«Per noi, è sempre stato prioritario lavorare a livello comunitario. E, visti gli ottimi risultati della collaborazione con gli amministratori di Walton, abbiamo pensato a un’iniziativa che ci permettesse di fare qualche passo in più. Con un monomarca come questo, chiunque può entrare liberamente e guardare da vicino gli articoli disponibili sul mercato. E, cosa più importante, può scambiare quattro chiacchiere con noi, senza vergogna, come se fosse una normale conversazione tra amiche». Un obiettivo che, visto il numero di giovani donne che si rivolgono allo staff, pare sulla buona strada per essere raggiunto: «condividono con noi i loro sbalzi d’umore e, contemporaneamente, scoprono come utilizzare una coppetta e si interessano alla possibilità di acquistare biancheria appositamente disegnata per essere indossata nei giorni di ciclo». Il target è variegato: si passa dalle adolescenti alle prime esperienze alle clienti più mature, che più volte hanno fatto presente quanto un luogo del genere fosse necessario.

Il valore umano del charity shop

Al di là dell’aspetto legato al business, l’inaugurazione dello shop ha una valenza importante sul piano umano. Pur essendo aperto da poco, infatti, ha già dato a tante persone la possibilità di aprirsi su questioni più o meno intime, spogliandosi della vergogna. E, contemporaneamente, ha fatto sì che padri, mariti e fidanzati si interessassero alle storie senza lasciarsi trascinare dai pregiudizi. «Quando racconto a qualcuno delle mie mestruazioni, si crea inevitabilmente un legame perché dò all’interlocutore lo spazio di aprirsi e di rendermi partecipe della sua versione delle cose», ha aggiunto Gill, «tutte soffriamo allo stesso modo, l’errore è che non ne parliamo abbastanza. E Binti vuole agire proprio su questo vulnus, eliminando tutte le barriere».

In primis quelle logistiche, offrendo ad aziende, esercizi commerciali, ristoranti e bar prodotti per il ciclo a prezzi stracciati, in modo da poterli mettere a disposizione della clientela in caso di emergenza. In secondo luogo quelle economiche, che obbligano ancora troppe donne a ricorrere a soluzioni di fortuna (come panni di stoffa o, peggio, pezzi di carta igienica) come alternative agli assorbenti, eccessivamente dispendiosi per le proprie finanze. «È uno straordinario progetto di inclusione», ha sottolineato Mark Nuti, membro del gabinetto del Surrey County Council, «e tutti dovrebbero prendervi parte per bandire una volta per tutte lo stigma».

Verso nuove aperture

Al momento, lo staff è intenzionato a impiegare tutte le energie nella gestione del punto vendita di Walton ma Gill non esclude la graduale creazione di un franchising, in grado di diffondere la loro filosofia nel resto del Paese. «Educare il pubblico e assicurare la disponibilità di beni necessari come quelli di cui ci occupiamo rimane il nostro focus», ha concluso, «e proprio in virtù di questo, dato anche il buon feedback che stiamo riscuotendo, ci interesserebbe molto poter lavorare fianco a fianco con gli amministratori delle altre realtà locali e espanderci sempre di più».