Regno Unito, la ministra del Commercio si candida alla successione di Boris Johnson

Le dimissioni di Boris Johnson hanno aperto la corsa alla leadership del Partito Conservatore che, oltre alla guida dei Tory, comporta anche quella del governo britannico. Se il ministro della Difesa Ben Wallace si è già tirato fuori, l’ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak (che di fatto ha aperto la crisi di governo costata a BoJo la permanenza a Downing Street) è stato il primo a farsi ufficialmente avanti. Come concorrente avrà sicuramente Penny Mordaunt, attuale ministra per la politica commerciale, che ha appena lanciato la sua candidatura.

«La nostra leadership deve cambiare. Deve concentrarsi meno sul capitano e più sulla nave», ha twittato Mordaunt.

Our leadership has to change. It needs to become a little less about the leader and a lot more about the ship. https://t.co/2O8T762DMT#pm4pm pic.twitter.com/Cib1w0sPBO

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) July 10, 2022