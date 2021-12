Sulle spiagge del Northumberland, nel Regno Unito, un gruppo di paleontologi ha portato alla luce un reperto unico nel suo genere: il fossile del più grande millepiedi mai scoperto, risalente a 326 milioni di anni fa e lungo circa 2.7 metri. Quasi quanto un’automobile.

La storia del ritrovamento del millepiedi gigante

Secondo quanto si legge nello studio pubblicato sul Journal of the Geological Society a seguito della campagna di scavi organizzata nel 2018, i resti sarebbero databili al Carbonifero (dunque, 100 milioni di anni prima dell’avvento dei dinosauri) e apparterrebbero all’esoscheletro di un esemplare di Arthropleura, specie ormai estinta. «È stata una scoperta assolutamente casuale», ha spiegato a ScienceAlert il professor Neil Davies. «Il masso su abbiamo ritrovato i reperti era caduto e l’impatto con il terreno lo aveva aperto a metà. Questo ha fatto sì che il fossile fosse chiaramente visibile a occhio umano. Uno dei nostri dottorandi si è trovato a passare di lì e ne è rimasto colpito. Ci sono voluti quattro di noi per trasportarlo, date le dimensioni».

Researchers from our Department have found the largest-ever millipede #fossil on a Northumberland beach! You’ll be able to see this 2.5 m long beastie on display @SedgwickMuseum in the New Year! 📷Neil Davies@Censedgeol @OxUniEarthSci @NHM_London @UoM_EES https://t.co/6DbbNtjwP0 pic.twitter.com/GGvFOaDKUK — Cambridge Earth Sciences (@EarthSciCam) December 21, 2021

Dalle insolite misure all’habitat naturale del millepiedi

La porzione che è stata recuperata misura circa 75 centimetri ma gli scienziati sono certi che l’animale fosse di gran lunga più grande. Anche in fatto di peso, che secondo l’équipe che si è occupata di analizzarlo doveva essere di circa 50 chili. Al di là del record, il rinvenimento ha consentito agli studiosi di approfondire le loro conoscenze in fatto di millepiedi preistorici. A partire dal luogo di ritrovamento che, in età carbonifera, era molto diverso rispetto a oggi, data la vicinanza dell’attuale Gran Bretagna all’Equatore. Si trattava, quasi sicuramente, di un’area boschiva, lungo la costa. Ipotesi corroborata anche dal fatto che il reperto sia stato rintracciato nelle vicinanze di un antico fiume, ricoperto di sabbia. Un dettaglio che, molto probabilmente, ha contribuito a preservarlo più o meno intatto per tutto questo tempo, condizione solitamente poco frequente nel caso dei fossili di Arthropleura: «Trovare tesori del genere è rarissimo perché, quando questi insetti muoiono, i loro corpi tendono a disarticolarsi, dunque è probabile che il fossile sia un carapace fuso che l’animale ha perso nel corso del processo di crescita», ha sottolineato Davies, «Non possiamo aggiungere altro. Non avendo trovato la testa, è difficile avere un quadro completo e definito».

'Big as a car': Scientists reveal discovery of 326-million-year-old giant millipede fossil The discovery of the Arthropleura fossil, measuring nearly 9-feet-long, possibly makes this giant millipede the largest bug to ever exist. pic.twitter.com/V5QACRvuZA — SEO Service Provider In Barisal, Bangladesh (@Hafizul_Islam_M) December 21, 2021

Perché il millepiedi gigante si è estinto

Una volta portato all’Università di Cambridge, il fossile è stato esaminato nel dettaglio e, in un secondo momento, confrontato con altri campioni. Oggi, artropodi così grandi non potrebbero sopravvivere in natura, perché i livelli di ossigeno non sono sufficientemente alti da permettere il corretto funzionamento dell’apparato respiratorio in fisici di tali dimensioni, dovuti essenzialmente alla dieta. «Non possiamo sapere con certezza cosa mangiassero, all’epoca c’era una grande disponibilità di noci e semi, ma non si esclude siano stati anche predatori che si sono nutriti di altri invertebrati o di piccoli vertebrati come gli anfibi», ha aggiunto Davies. Rimangono poco chiari anche i motivi della loro estinzione che, dopo 45 milioni di anni, ha fatto perdere le tracce di questa specie. Probabilmente messa in ginocchio dal surriscaldamento globale o dall’emergere di rettili che hanno finito per eliminarla.

Quello del Northumberland non è il primo fossile di Arthropleura con cui gli addetti ai lavori si sono confrontati. Tuttavia, gli altri due, rinvenuti in Germania, erano molto più piccoli e non hanno fornito informazioni interessanti se non qualche riferimento all’habitat prediletto dagli artropodi (paludi di torba che, col tempo, si convertiva in carbone) e ai loro atipici processi evolutivi. Scenari su cui rimane ancora tanto da scoprire e da studiare.