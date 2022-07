Regno Unito, il ministro della Difesa si tira fuori dalla corsa a Downing Street

«Dopo un’attenta considerazione e discussione con colleghi e familiari, ho preso la decisione di non partecipare alla gara per la leadership del partito conservatore. Sono molto grato a tutti i miei colleghi parlamentari e ai deputati che hanno promesso sostegno», ha scritto su Twitter il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. «Non è stata una scelta facile da fare, ma il mio obiettivo è il mio attuale lavoro e la sicurezza di questo grande Paese. Auguro buona fortuna a tutti i candidati e spero che torneremo rapidamente a concentrarci sulle questioni che dobbiamo affrontare».

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

Leadership Tory, i candidati sono al momento quattro

Primo colpo di scena dunque nelle primarie dei conservatori. Ben Wallace, che era dato favorito dai bookmaker come successore di Boris Johnson, si è tirato fuori il giorno seguente alla candidatura da parte di Rishi Sunak, ex Cancelliere dello Scacchiere, il primo a farsi avanti ufficialmente per la corsa a Downing Street. Come riporta il Guardian, oltre a Sunak sono al momento tre i candidati alla successione di BoJo: l’ex ministra per la Parità, Kemi Badenoch, il presidente della commissione Esteri della Camera, Tom Tugendhat, e la deputata Suella Braverman, procuratore generale per l’Inghilterra e il Galles. Presto si aggiungeranno altri nomi.

Leadership Tory, nessun endorsement da parte di Wallace

Wallace, il cui profilo è cresciuto con la guerra in Ucraina e la precedente evacuazione delle forze britanniche dall’Afghanistan, aveva dalla sua uno stile sobrio molto diverso da quello dell’ormai ex premier Johnson: il ministro della Difesa non ha per il momento fatto alcun endorsement.