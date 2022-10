Regno Unito, Liz Truss al 14 per cento dei consensi

La nuova premier britannica Liz Truss precipita nei consensi. Solo il 14 per cento dei britannici afferma infatti di averne un’opinione favorevole, in forte calo rispetto al già non esaltante 26 per cento registrato tra il 21 e il 22 settembre. Lo evidenzia oggi un sondaggio Yougov. Il 73 per cento dei britannici ha un’opinione sfavorevole di Truss: si tratta di tre intervistati su quattro. Il 55 per cento dichiara invece di aver un’opinione molto sfavorevole della nuova leader Tory.

Boris Johnson non era mai arrivato a un livello di gradimento così basso

Truss ha ormai superato, in peggio, i minimi toccati dal suo predecessore conservatore Boris Johnson e dall’ex leader laburista Jeremy Corbyn. Il suo livello di gradimento è in negativo e arriva a -59, oltre i peggiori risultati di Johnson in luglio (-53) e di Corbyn nel giugno 2019 (-55). Il sondaggio si basa su un campione di 1.751 adulti intervistati fra il primo e il 2 ottobre, ovvero alla vigilia del clamoroso ripensamento del terzo giorno del mese, quando Truss ha rinunciato all’impopolare abolizione dell’aliquota fiscale del 45 per cento per i redditi più alti.

Il clamoroso dietrofront sul taglio delle tasse per i più ricchi

Nel secondo giorno del Congresso annuale dei Tory a Birmingham, il Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng ha twittato che «non procederà» con la rimozione dell’aliquota massima del 45 per cento per i redditi superiori a 100 mila sterline. Una clamorosa inversione a U, quella di Liz Truss e del ministro delle Finanze, arriva a soli dieci giorni dall’annuncio della rimozione dell’aliquota: si trattava della misura più controversa di un pacchetto fiscale da 45 miliardi di sterline che aveva scatenato il panico sui mercati finanziari, mandando a picco la valuta britannica e le quotazioni dei titoli di Stato.

