Scoperto in Cornovaglia un raro cerchio di pietre del Neolitico

Nuova scoperta archeologica nel Regno Unito. Un team dell’Unità Archeologica della Cornovaglia ha rinvenuto un antico cerchio di pietre risalente al Neolitico nei pressi di Castilly Henge, non lontano dalla città di Bodmin, nell’area centrale della regione. Il sito è ormai fortemente danneggiato, ma è possibile ancora riconoscerne l’originaria forma a staffa di cavallo. Gli esperti ritengono che nacque come luogo rituale, ma nelle epoche successive divenne un anfiteatro e un deposito di munizioni.

A previously unknown stone circle has been revealed at Castilly Henge near Bodmin, Cornwall. 🟢 The discovery follows new archaeological surveys carried out to better understand the site. ➡️ https://t.co/947tSfh14p 🧑‍🤝‍🧑 Volunteers mark out the position of the stone circle. pic.twitter.com/L02B9YTCNA — Historic England (@HistoricEngland) May 19, 2022

Il cerchio di pietre della Cornovaglia antico quanto Stonehenge

Gli esperti hanno potuto analizzare il sito grazie al lavoro in inverno di alcuni volontari che hanno provveduto a ripulirlo da sterpaglia e terriccio. Gli archeologi hanno così notato la presenza di sette pozzi regolarmente distanziati e posti a staffa di cavallo irregolare lunga 68 metri e larga 62. Secondo le prime analisi, si ritiene che la costruzione risalga al 3000 – 2500 a.C., periodo parallelo all’edificazione del più celebre Stonehenge. È probabile che in origine si presentasse come un anello completo, ma le condizioni del terreno al momento dello scavo non hanno consentito di offrire spiegazioni più dettagliate. Alcune pietre infatti sono assenti, probabilmente rimosse per utilizzi secondari, mentre quelle riverse sul terreno probabilmente un tempo si trovavano in posizione eretta.

Il cerchio di pietre, definito da un fossato interno e un argine interno, si presentava in modo simile agli anfiteatri e, probabilmente, ospitava incontri e attività rituali. «La ricerca a Castilly Henge ha fornito una comprensione più profonda di questo sito e della sua importanza nella storia della Cornovaglia», ha detto al Guardian Ann Preston-Jones, responsabile del progetto di Historic England per i siti a rischio. «Ci aiuterà anche a prendere decisioni future per consentire alla gente di goderne al meglio». Difficile parlare con certezza, anche perché i cerchi di pietre non sono comuni in Cornovaglia. L’intera regione a sud ovest della Gran Bretagna infatti ne possiede solo un altro sulle pendici di Hawk’s Tor, a Bodmin Moon. Probabile comunque che il sito abbia cambiato funzionalità nel corso del tempo. Gli archeologi ipotizzano possa essere divenuto un anfiteatro nel Medioevo, prima di ospitare munizioni durante la guerra civile inglese.